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Минздрав: курение вейпа может привести к летальному исходу 

Рамблер 4 часа назад
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что курение электронных сигарет провоцирует болезни легких, мозга и других органов, которые, в свою очередь, могут привести к летальному исходу.
По мнению специалиста, вейпы несут не меньшую опасность, чем сигареты. Разница состоит лишь в том, что заболевания принимают разную форму.
Так, после курения вейпа у человека могут появиться спазмы сосудов и раковая опухоль. Брюн подчеркнул:
«При вейпах [происходит] растворение мембран, легочная патология немного другого характера и мозговые проблемы, связанные с отмиранием нервных клеток. Это никак не замена [курению]».
Эксперт также отметил, что после смертельных исходов от электронных сигарет в США и Канаде в России начали рассматривать возможность запрета вейпов и других аналогичных гаджетов.
Болезни и лекарства , Видео , Евгений Брюн , Минздрав РФ
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