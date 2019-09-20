Минздрав: курение вейпа может привести к летальному исходу

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что курение электронных сигарет провоцирует болезни легких, мозга и других органов, которые, в свою очередь, могут привести к летальному исходу.

По мнению специалиста, вейпы несут не меньшую опасность, чем сигареты. Разница состоит лишь в том, что заболевания принимают разную форму.

Так, после курения вейпа у человека могут появиться спазмы сосудов и раковая опухоль. Брюн подчеркнул:

«При вейпах [происходит] растворение мембран, легочная патология немного другого характера и мозговые проблемы, связанные с отмиранием нервных клеток. Это никак не замена [курению]».

Эксперт также отметил, что после смертельных исходов от электронных сигарет в США и Канаде в России начали рассматривать возможность запрета вейпов и других аналогичных гаджетов.