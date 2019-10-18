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Минздрав назвал смертельно опасные прививки 

Рамблер 2 часа назад
Минздрав назвал смертельно опасные прививки
Фото: depositphotos.com
Минздрав России составил список прививок, которые могут грозить серьезными осложнениями и даже привести к летальному исходу.
По сообщению министерства, внезапная смерть человека может быть напрямую связана с прививкой, даже если трагедия произошла по прошествии 30 дней после вакцинации:
"Осложнения может вызвать вакцина АКДС (прививка против дифтерии, столбняка и коклюша), иммуноглобулины, различные сыворотки и аллергены. Также осложнениями может отозваться вакцина БЦЖ (противотуберкулезная прививка)».
Кроме того, осложнения разной степени тяжести могут проявиться даже через полтора или два года после укола.
Также Минздрав рассказал о незначительных осложнениях, которые могут возникнуть после прививки. Среди них боль в месте укола, насморк, отек, покраснение и повышение температуры. Помимо этого ведомство упоминает о психологических реакциях на вакцинацию. Дрожание рук, покалывание вокруг рта, обмороки, тошнота и рвота у детей — все это можно спутать с настоящими побочными эффектами прививки.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, как россияне на самом деле относятся к прививкам.
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Болезни и лекарства , Минздрав РФ
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