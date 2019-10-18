Минздрав назвал смертельно опасные прививки

Минздрав России составил список прививок, которые могут грозить серьезными осложнениями и даже привести к летальному исходу.

По сообщению министерства, внезапная смерть человека может быть напрямую связана с прививкой, даже если трагедия произошла по прошествии 30 дней после вакцинации:

"Осложнения может вызвать вакцина АКДС (прививка против дифтерии, столбняка и коклюша), иммуноглобулины, различные сыворотки и аллергены. Также осложнениями может отозваться вакцина БЦЖ (противотуберкулезная прививка)».

Кроме того, осложнения разной степени тяжести могут проявиться даже через полтора или два года после укола.

Также Минздрав рассказал о незначительных осложнениях, которые могут возникнуть после прививки. Среди них боль в месте укола, насморк, отек, покраснение и повышение температуры. Помимо этого ведомство упоминает о психологических реакциях на вакцинацию. Дрожание рук, покалывание вокруг рта, обмороки, тошнота и рвота у детей — все это можно спутать с настоящими побочными эффектами прививки.