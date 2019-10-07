Выяснилось, как россияне относятся к прививкам

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Выяснилось, как россияне на самом деле относятся к прививкам 

Рамблер 4 часа назад
Опрос ВЦИОМ выявил настоящее отношение россиян к вакцинации. Как оказалось, ситуация в этом плане не слишком хорошая — каждый 10 респондент (11%) сообщил, что относится к прививкам негативно и те приносят "больше вреда, чем пользы".
Мнение о том, что прививки защищают от инфекций и приносят больше пользы, чем вреда, разделяет всего 57% опрошенных.
А 23% россиян думают, что прививки не приносят ни вреда, ни пользы.
В вопросе о пользе прививок молодежь 18-24 лет внезапно оказалась в одном поле с людьми в возрасте за 60. Именно эти две категории граждан видят в прививках наибольшую пользу (69% и 62% соответственно). Также на прививки возлагает надежды 62% жителей населенных пунктов с популяцией от 100 до 500 тысяч человек.
Болезни и лекарства , Видео , ВЦИОМ
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