Выяснилось, как россияне относятся к прививкам

Выяснилось, как россияне на самом деле относятся к прививкам

Опрос ВЦИОМ выявил настоящее отношение россиян к вакцинации. Как оказалось, ситуация в этом плане не слишком хорошая — каждый 10 респондент (11%) сообщил, что относится к прививкам негативно и те приносят "больше вреда, чем пользы".

Мнение о том, что прививки защищают от инфекций и приносят больше пользы, чем вреда, разделяет всего 57% опрошенных.

А 23% россиян думают, что прививки не приносят ни вреда, ни пользы.

В вопросе о пользе прививок молодежь 18-24 лет внезапно оказалась в одном поле с людьми в возрасте за 60. Именно эти две категории граждан видят в прививках наибольшую пользу (69% и 62% соответственно). Также на прививки возлагает надежды 62% жителей населенных пунктов с популяцией от 100 до 500 тысяч человек.