Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства

Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников рассказал в программе "О самом главном" про лекарства-пустышки, которые врачи выписывают пациентам.

По мнению Мясникова, самые бесполезные медикаменты — это ноотропы, ферменты, иммуномодуляторы, сосудоукрепляющие препараты, витамины и БАДы, гепатопротекторы, пробиотики и пребиотики, хондропротекторы, растительные сборы, настойки и гомеотические препараты.

Врач подчеркнул:

"В своей массе указанные категории лекарств не имеют доказанной эффективности вообще".

Помимо этого Мясников отметил, что примерно восемь из десяти врачей на постоянной основе выписывают пациентам лекарства-пустышки. Некоторые делают это за деньги фармкомпаний, но в основном бесполезные лекарства назначают из-за отсутствия высокой квалификации.

Доктор посоветовал стараться узнавать как можно больше сведений о том или ином препарате и не стесняться спрашивать, доказана ли его эффективность.