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Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства 

Рамблер 1 час назад
Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников рассказал в программе "О самом главном" про лекарства-пустышки, которые врачи выписывают пациентам.
По мнению Мясникова, самые бесполезные медикаменты — это ноотропы, ферменты, иммуномодуляторы, сосудоукрепляющие препараты, витамины и БАДы, гепатопротекторы, пробиотики и пребиотики, хондропротекторы, растительные сборы, настойки и гомеотические препараты.
Врач подчеркнул:
"В своей массе указанные категории лекарств не имеют доказанной эффективности вообще".
Помимо этого Мясников отметил, что примерно восемь из десяти врачей на постоянной основе выписывают пациентам лекарства-пустышки. Некоторые делают это за деньги фармкомпаний, но в основном бесполезные лекарства назначают из-за отсутствия высокой квалификации.
Доктор посоветовал стараться узнавать как можно больше сведений о том или ином препарате и не стесняться спрашивать, доказана ли его эффективность.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о популярных в России, но бесполезных лекарствах.
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Болезни и лекарства , Видео , Александр Мясников
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