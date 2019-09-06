Популярные в России, но бесполезные лекарства

У многих россиян есть привычка назначать самим себе лечение медицинскими препаратами. Причем есть лекарства, которыми десятилетиями пользуются практически в каждой семье, но даже не знают, от чего они помогают на самом деле и помогают ли вообще.

Может валидолу? Или корвалол?

Сильно преувеличены устоявшиеся слухи о целебных свойствах корвалола. Только недавно ученые выяснили, что в его состав входит вещество, которое вызывает привыкание.

Нет смысла использовать и валидол при сердечно-сосудистых проблемах или стенокардии, он предназначен для боли в сердце, возникшей на фоне психологиеских нагрузок или стресса. Его эффективность при головокружении или повышенном сердцебиении не доказана.

Анальгин лечит все

Этот препарат был самым популярным обезболивающим, пока в Европе его не стали запрещать из-за побочных эффектов. Позже его запретили и в Штатах из-за угнетения образования белых кровяных телец.

Бисептол уже не тот

Это лекарство несколько десятилетий назад назначали как средство против микробов. Но его использовали так часто, что микроорганизмы, с которыми он должен был бороться, выработали против него иммунитет.