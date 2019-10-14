Сердечно-сосудистые заболевания могут развиваться практически бессимптомно, отчего сердечный приступ часто становится полной неожиданностью и для больного, и для его родственников. Врачи рассказали, какие признаки могут указывать на сердечную болезнь и часто остаются без внимания.
Боль в груди
При сердечной болезни такая боль может возникать даже при отсутствии тяжелой физической работы. Особенно опасно, если боль "отдает" в левую руку.
Тошнота и изжога
При этих симптомах надо проверить не только желудок, но и сердце.
Выделение слизи при кашле
Белая или розовая слизь при кашле часто является признаком развивающейся сердечной недостаточности.
Головокружение
Нарушение координации и головокружение — признако заболевания сердечно-сосудиствой системы и нарушения кровообращения в головном мозге. Помимо опасности инфаркта, такое состояние грозит инсультом.
Отеки конечностей
Очень частый признак больного сердца — опухшие руки и ноги.
Непонятная боль в горле
Возможно, это не ангина, а плохая работа сердечной мышцы
Сводит челюсть
Как ни странно, но этот симптом также может служить признаком плохого состояния сердца.
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