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Названы признаки больного сердца, которые люди недооценивают 

Рамблер 4 часа назад
Сердечно-сосудистые заболевания могут развиваться практически бессимптомно, отчего сердечный приступ часто становится полной неожиданностью и для больного, и для его родственников. Врачи рассказали, какие признаки могут указывать на сердечную болезнь и часто остаются без внимания.

Боль в груди

При сердечной болезни такая боль может возникать даже при отсутствии тяжелой физической работы. Особенно опасно, если боль "отдает" в левую руку.

Тошнота и изжога

При этих симптомах надо проверить не только желудок, но и сердце.

Выделение слизи при кашле

Белая или розовая слизь при кашле часто является признаком развивающейся сердечной недостаточности.

Головокружение

Нарушение координации и головокружение — признако заболевания сердечно-сосудиствой системы и нарушения кровообращения в головном мозге. Помимо опасности инфаркта, такое состояние грозит инсультом.

Отеки конечностей

Очень частый признак больного сердца — опухшие руки и ноги.
Непонятная боль в горле
Возможно, это не ангина, а плохая работа сердечной мышцы

Сводит челюсть

Как ни странно, но этот симптом также может служить признаком плохого состояния сердца.
Ранее Рамблер" писал о 10 признаках алкоголизма, которые нельзя игнорировать.
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