Нобелевский лауреат высказался о причинах рака

Лауреат Нобелевской премии по химии 2015-го года Томас Линдал высказался против популярного мнения о том, что главными причинами рака являются радиация, солнечный ультрафиолет или канцерогенная пища. Отвечая на вопросы корреспондента ТАСС в кулуарах московской части XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+, проходящей в МГУ , ученый сказал:

"Мы все знаем, что ультрафиолет может вызвать рак кожи, а источники радиации — рак других органов. С другой стороны, никто не верит в то, что ультрафиолет способен породить опухоли в мозге, печени и других внутренних органах, и лишь 1% опухолей связан с ионизирующим излучением. Возникает вопрос — откуда берется рак?"

По словам Линдала, лишь один процент опухолей связан с ионизирующим излучением. Биохимик, получивший Нобелевскую премию за участие в исследовании о том, как именно клетки "ремонтируют" поврежденный ДНК, сказал:

Я готов поставить деньги на то, что почти все случаи рака, известные медицине, возникают не из-за радиации, канцерогенов или ультрафиолета, а в результате естественных процессов жизнедеятельности внутри самих клеток, связанных с гидролизом и появлением агрессивных форм кислорода".

Именно поэтому рак так сложно победить навегда: ведь и вода, и кислород в организме человека играют ключевую роль. Повреждение участков ДНК в результате разложения воды и появления агрессивных форм кислорода в клетках невозможно предотвратить.

"Конечно, можно попытаться усовершенствовать те системы починки мутаций, которые открыли мы и наши коллеги. Я сильно сомневаюсь, что мы сможем решить эту проблему — данная система совершенствовалась природой на протяжении многих миллиардов лет,

— подытожил ученый, признав бессилие науки перед механизмами возникновения рака. Однако, по мнению Линдала, наука в состоянии создать вещества, способные эффективнее нынешних уничтожать опухолевые клетки, а также снизить влияние других канцерогенных факторов, одним из самых вредных среди которых является курение. По словам ученого, вещества, присутствующие в табачном дыме, действуют на клетки так же, как агрессивный кислород.