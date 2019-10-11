Ученые выяснили, какой рак чаще дает метастазы

Ученые в ходе шестимесячного клинического исследования выяснили, что злокачественная меланома (ММ), которая развивается на шее, имеет более высокую вероятность распространения по сравнению с болезнью, развивающейся ниже шеи. Результаты исследования были представлены на 28-м Конгрессе EADV в Мадриде (Испания).

Специалисты в течение полугода обследовали 45 пациентов, которых разделили на две группы: с ММ на шее и ММ ниже шеи. В ходе исследования ученые хотели выяснить, какие типы ММ более склонны к метастазированию с точки зрения расположения.

Результаты показали, что из 37 пациентов со злокачественной меланомой ниже шеи ни одного из них не было отдаленных метастазов. А при ММ на шее заболевание имеет более высокую вероятность распространения за пределы кожи.

Добавим, что злокачественная меланома является наиболее опасным типом рака кожи. В особенности она распространена среди молодых людей, пишет «Глас.ру».