Медики назвали главные симптомы микроинфаркта 

Эксперты в сфере здравоохранения перечислили главные признаки наступившего микроинфаркта. Именно данной теме посвящена публикация, появившаяся не так давно в отечественном интернет-сегменте.
По мнению специалистов, незамедлительно обратиться к врачу необходимо при следующих симптомах:
- Слабость и вялость
- Небольшая повышенная температура тела
- Озноб
- Головокружение
- Боль в груди
Прежде всего микроинфаркт опасен своими осложнениями, среди которых обширный инфаркт и воспалительное поражение серозной оболочки сердца.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о главном признаке скорого инфаркта.