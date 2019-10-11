Медики назвали главные симптомы микроинфаркта

Эксперты в сфере здравоохранения перечислили главные признаки наступившего микроинфаркта. Именно данной теме посвящена публикация, появившаяся не так давно в отечественном интернет-сегменте.

Слабость и вялость

Небольшая повышенная температура тела

Озноб

Головокружение

Боль в груди По мнению специалистов, незамедлительно обратиться к врачу необходимо при следующих симптомах:

Прежде всего микроинфаркт опасен своими осложнениями, среди которых обширный инфаркт и воспалительное поражение серозной оболочки сердца.