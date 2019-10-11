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Медики назвали главные симптомы микроинфаркта 

Рамблер 4 часа назад
Эксперты в сфере здравоохранения перечислили главные признаки наступившего микроинфаркта. Именно данной теме посвящена публикация, появившаяся не так давно в отечественном интернет-сегменте.
По мнению специалистов, незамедлительно обратиться к врачу необходимо при следующих симптомах:
  • Слабость и вялость
  • Небольшая повышенная температура тела
  • Озноб
  • Головокружение
  • Боль в груди
Прежде всего микроинфаркт опасен своими осложнениями, среди которых обширный инфаркт и воспалительное поражение серозной оболочки сердца.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о главном признаке скорого инфаркта.
Болезни и лекарства , Видео
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