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Ученые назвали признак скорого инфаркта 

Рамблер 4 часа назад
Ученые назвали явный признак скорого инфаркта. Об этом рассказали на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже.
Так оказалось, что риск возникновения инфаркта миокарда повышает избыточная масса тела у мужчин до 65 лет, сообщила Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета.
При этом увеличение индекса массы тела у мужчин с 27,5 до 29,9 кг на квадратный метр связано с повышением риска сердечного приступа в 2,64 раза. Если же индекс повышается с 30 до 34,9 кг на квадратный метр, риск развития инфаркта миокарда увеличивается в 3,05 раз.
В частности, ученые с 1969-го по 2016 год наблюдали за 1,7 млн людей, проследив изменения в их здоровье с подросткового до пожилого возраста.
«Наш вывод о связи между ИМТ у подростков и инфарктом в зрелом возрасте подтверждает наши предыдущие результаты по сердечной недостаточности. Поскольку распространенность избыточного веса и ожирения среди молодых людей продолжает расти, в будущем мы можем начать наблюдать более высокие показатели сердечных приступов и инсультов. Родителям, школам и политикам необходимы срочные меры, позволяющие остановить эпидемию ожирения среди детей и молодежи», — рассказала Аберг.
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Болезни и лекарства , Видео
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