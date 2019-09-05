Ученые назвали признак скорого инфаркта

Ученые назвали явный признак скорого инфаркта. Об этом рассказали на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже.

Так оказалось, что риск возникновения инфаркта миокарда повышает избыточная масса тела у мужчин до 65 лет, сообщила Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета.

При этом увеличение индекса массы тела у мужчин с 27,5 до 29,9 кг на квадратный метр связано с повышением риска сердечного приступа в 2,64 раза. Если же индекс повышается с 30 до 34,9 кг на квадратный метр, риск развития инфаркта миокарда увеличивается в 3,05 раз.

В частности, ученые с 1969-го по 2016 год наблюдали за 1,7 млн людей, проследив изменения в их здоровье с подросткового до пожилого возраста.