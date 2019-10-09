Медики назвали симптомы, по которым можно распознать серьезные заболевания. По мнению врачей, состояние организма можно определить по кожным покровам, поскольку очень часто именно кожа реагирует в первую очередь, когда возникают внутренние заболевания.
О диабете могут сигнализировать коричневые, слегка приподнятые над поверхностью пятна на шее, а точечные кровоизлияния в районе голени говорят о таком тяжелом сосудистом воспалении как васкулит.
Помимо этого кожа крайне быстро реагирует на болезни печени. Так, гепатит или заболевания желчного пузыря приводят к желтухе, гепатит и цирроз провоцируют появление сосудистых звездочек на верхней части тела и на участке брюшной полости.
Кроме того, довольно часто кожа человека меняется при болезных кишечника. При бактериальных кишечных инфекциях, болезни Крона или язвенном колите появляются красные и болезненные пятна на голенях.
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