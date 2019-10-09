Врачи назвали признаки, указывающие на опасные болезни

Медики назвали симптомы, по которым можно распознать серьезные заболевания. По мнению врачей, состояние организма можно определить по кожным покровам, поскольку очень часто именно кожа реагирует в первую очередь, когда возникают внутренние заболевания.

О диабете могут сигнализировать коричневые, слегка приподнятые над поверхностью пятна на шее, а точечные кровоизлияния в районе голени говорят о таком тяжелом сосудистом воспалении как васкулит.

Помимо этого кожа крайне быстро реагирует на болезни печени. Так, гепатит или заболевания желчного пузыря приводят к желтухе, гепатит и цирроз провоцируют появление сосудистых звездочек на верхней части тела и на участке брюшной полости.

Кроме того, довольно часто кожа человека меняется при болезных кишечника. При бактериальных кишечных инфекциях, болезни Крона или язвенном колите появляются красные и болезненные пятна на голенях.