Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врачи назвали признаки, указывающие на опасные болезни 

Рамблер 6 часов назад
Медики назвали симптомы, по которым можно распознать серьезные заболевания. По мнению врачей, состояние организма можно определить по кожным покровам, поскольку очень часто именно кожа реагирует в первую очередь, когда возникают внутренние заболевания.
О диабете могут сигнализировать коричневые, слегка приподнятые над поверхностью пятна на шее, а точечные кровоизлияния в районе голени говорят о таком тяжелом сосудистом воспалении как васкулит.
Помимо этого кожа крайне быстро реагирует на болезни печени. Так, гепатит или заболевания желчного пузыря приводят к желтухе, гепатит и цирроз провоцируют появление сосудистых звездочек на верхней части тела и на участке брюшной полости.
Кроме того, довольно часто кожа человека меняется при болезных кишечника. При бактериальных кишечных инфекциях, болезни Крона или язвенном колите появляются красные и болезненные пятна на голенях.
Ранее "Рамблер" рассказывал о симптомах простуды, которые указывают на опасное заболевание.
Комментарии
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне рассказали, как лечат простуду
Россияне рассказали, как лечат простуду
Врачи год выдавали смерть пациента за кому
Найден новый метод лечения вагиноза
Найден новый метод лечения вагиноза
Болезни, которые часто путают с ВСД
Болезни, которые часто путают с ВСД1
Как избавиться от занозы без иголки
Как избавиться от занозы без иголки
Видео
Как избавиться от занозы без иголки
03:55
Как избавиться от занозы без иголки
Народная медицина
Как понять, что у вас аритмия
08:45
Как понять, что у вас аритмия
ЗОЖ
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали
03:28
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали
Новости
Ученые рассказали о влиянии грибов на рак
05:35
Ученые рассказали о влиянии грибов на рак
Болезни и лекарства Новости
Лекарства, которые спасут вам жизнь
20:23
Лекарства, которые спасут вам жизнь
ЗОЖ
Почему электронные сигареты убивают
00:32
Почему электронные сигареты убивают
Болезни и лекарства
Почему после алкоголя краснеет лицо
01:40
Почему после алкоголя краснеет лицо
Болезни и лекарства
Выяснилось, как россияне относятся к прививкам
00:25
Выяснилось, как россияне относятся к прививкам
Болезни и лекарства
Мясников назвал болезни, которые заметны на теле
02:56
Мясников назвал болезни, которые заметны на теле
Новости
Когда не стоит верить в диагноз «рак»
09:57
Когда не стоит верить в диагноз «рак»
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение