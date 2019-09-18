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Симптомы простуды могут говорить об онкологии 

Рамблер 5 часов назад
Симптомы простуды могут говорить об онкологии
Фото: depositphotos.com
Боль в горле, слабость и озноб могут свидетельствовать не только о простуде, но и о более опасных заболеваниях.
Британские врачи рассказали, что рак крови в самом начале развития сопровождается кашлем, повышенной температурой и недомоганием, из-за чего его становится сложно распознать.
Медики подчеркивают, что при подобных симптомах следует тщательно следить за всеми изменениями в организме.
Помимо этого с простудой или гриппом можно спутать мононуклеоз — острое инфекционное заболевание. Этот недуг опасен своими последствиями, — у пациентов с таким диагнозом может развиться иммунодефицит, а также нередко возникают серьезные проблемы с печенью. Помимо простудных симптомов для мононуклеоза характерно воспаление лимфоузлов.
На первый взгляд безобидные симптомы могут также сигнализировать о менингите. Помимо прочего для этого заболевания характера повышенная чувствительность к свету и жесткость затылочных мышц. При данных симптомах пациента необходимо срочно госпитализировать.
Иногда простудившийся человек может внезапно почувствовать себя лучше, но затем симптомы недомогания возвращаются. Именно так, по словам врачей, себя проявляет пневмония.
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