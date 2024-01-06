Как не поправиться за новогодние праздники: 5 советов от эксперта

Новогодние праздники – это время веселья, вкусной еды и общения с близкими. Однако сопровождается оно и риском поправиться, потому что на столе появляются разнообразные блюда, сласти и алкоголь. В беседе с "Рамблером" к.т.н., доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Мясникова Елена рассказала, как сохранить фигуру.

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Умеренность в еде и алкоголе

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Важно помнить о мере во всем. Праздничные угощения сложно устоять перед их соблазном, но стоит контролировать размер порций и количество употребляемой пищи.

"Не злоупотребляйте алкогольными напитками, соками и сладкой газированной водой. Большое количество алкоголя притупляет бдительность, мы перестаем контролировать объем еды. Поэтому умеренность и аккуратность в употреблении напитков и еды — главный принцип праздничных трапез", — подчеркнула Мясникова.

Занятия спортом

Помимо веселых вечеринок и походов по магазинам, найдите время для занятий спортом. Физическая активность поможет сжигать лишние калории и поддерживать тонус организма. Вы можете выбрать любую подходящую для вас форму активности: занятия в спортзале, танцы, длительные прогулки на свежем воздухе или домашние тренировки.

Здоровая альтернатива

Постарайтесь добавить в ваше новогоднее меню более здоровые и полезные продукты. Вместо жирной и тяжелой пищи предпочтите блюда с меньшим количеством калорий. Также стоит обратить внимание на способ приготовления блюд: предпочтение следует отдать запеканию и варке, а не жарке.

"Калорийные салаты вместо майонеза заправьте йогуртом, замените копченые мясопродукты отварной говядиной, языком, мясом курицы или индейки. Ешьте больше зелени и овощей", — заявила врач.

Режим питания и питательная ценность

Поддерживайте свой обычный режим питания как можно ближе к привычному. Не пропускайте прием пищи и старайтесь питаться регулярно. Также не забывайте о питательной ценности продуктов. Выбирайте богатые белками и клетчаткой блюда, они помогут вам дольше оставаться сытыми и контролировать аппетит.

Сон и отдых

Не забывайте о важности полноценного сна и отдыха. Недостаток сна может повлиять на ваше аппетит и способствовать накоплению излишнего веса. Уделите время для себя, расслабьтесь и зарядитесь энергией.

В конце концов, новогодние праздники – это время, чтобы насладиться и отдохнуть. Важно найти баланс между удовольствием от еды и поддержанием здорового образа жизни. Следуя этим простым советам, вы сможете насладиться вкусными блюдами и праздничными вечеринками, не беспокоясь о лишних килограммах.