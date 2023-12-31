Сколько алкоголя можно выпить в новогоднюю ночь, чтобы не было плохо

Новогодняя ночь — время веселья, теплой компании и, конечно же, алкоголя. Однако, при употреблении спиртных напитков важно помнить о мере, чтобы не зайти слишком далеко и не испортить себе праздник. Подробнее о мерах безопасности в этом вопросе — в материале "Рамблера", созданного при поддержке нутрициолога и шеф-повара, ученица шефа le cordon bleu Дудченко Веры.

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Конечно, каждый организм индивидуален, и то, сколько алкоголя можно выпить без вреда для здоровья, зависит от многих факторов, включая вес, пол, общее состояние здоровья и толерантность к алкоголю. Однако, имеются общие рекомендации, которые помогут избежать плохого самочувствия на следующий день.

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Медицинские эксперты обычно рекомендуют женщинам не употреблять более одного стандартного напитка в час (например, бокал вина или бокал пива), а мужчинам — не более двух. Также следует помнить, что употребление алкоголя в сочетании с другими наркотиками или лекарствами может значительно усилить его воздействие на организм.

Кроме того, важно помнить, что алкоголь обладает депрессивным воздействием на нервную систему, что может привести к нарушению координации движений, сонливости, плохому самочувствию и даже потере сознания при употреблении в больших количествах.

Чтобы избежать плохого самочувствия на следующий день, важно соблюдать меру и умеренность в употреблении алкоголя. Также рекомендуется пить воду между алкогольными напитками, чтобы избежать обезвоживания организма, и употреблять плотную пищу, чтобы снизить воздействие алкоголя на организм.

"Современные исследования говорят о том, что безопасной дозы алкоголя нет. Но если вы не представляете себе праздник без алкоголя, я бы рекомендовала ограничится двумя-тремя бокалами игристого или сухого вина. Также стоит помнить о том, что алкоголь следует чередовать с водой. Один бокал алкоголя — один бокал воды", — напомнила Дудченко.

Также, отметила эксперт, мало кто помнит, что в напитках содержатся калории. А в случае с алкоголем — довольно приличное их количество. Например:

в бутылке пива — около 225 ккал;

в бокале вина — 120 ккал;

в одной небольшой порции сладкого коктейля — около 250 ккал;

в 100 г коньяка — 230 ккал.

То есть пара бокалов вина так же калорийна, как 100 грамм бисквитного торта, утверждает нутрициолог.

"Вы никогда не замечали, что во время за праздничного застолья съедаете куда больше, чем за обычным ужином? Частично это связано с обилием вкусных блюд на столе, но огромную роль играет физиологическое влияние алкоголя. Несмотря на высокую калорийность, он не дает чувства насыщения. Так происходит, потому что спиртное провоцирует выброс агути-подобного пептида. Он играет важную роль в формировании чувства голода. Получается двойной эффект. С одной стороны организм получает дополнительные калории, с другой — мозг подает сигналы о голоде, тем самым заставляя человека есть больше, чем ему нужно", — рассказала Дудченко.

Таким образом, сколько алкоголя можно выпить в новогоднюю ночь, чтобы не было плохо, зависит от многих факторов, и каждый человек должен заботиться о своем здоровье и соблюдать умеренность в употреблении алкоголя. В новогоднюю ночь главное — наслаждаться праздником в дружной и веселой компании, но при этом помнить о мере и о своем здоровье.