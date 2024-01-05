Как не простудиться на зимних каникулах: 12 советов от врача

Совсем скоро наступят долгожданные новогодние каникулы — время, когда мы все становимся немножко детьми. Создаем праздничную атмосферу и верим в волшебство. Но, к сожалению, забываем пословицу «береженого Бог бережет» и часто «подхватываем» простудные заболевания.

Как оградить себя от недуга и сохранить позитивный настрой на все каникулы? Рассказываем вместе с врачом-терапевтом Ириной Славиной.

Впереди многочисленные встречи и застолья с родными и друзьями. А это не только душевное общение и теплые объятия, но и всплеск респираторных заболеваний. В закрытых помещениях при большом количестве народа различные инфекции обретают большую силу и мощь. Для того, чтобы все новогодние праздники не провести с температурой, опухшим носом и больным горлом, достаточно соблюдать доступные абсолютно каждому меры профилактики.

Правило 1 – гигиена

Чаще мойте руки или, в отсутствие воды поблизости, пользуйтесь дезинфицирующим средством.

Правило 2 – режим сна

Спать нужно регулярно не менее 7 часов в сутки. Если вы спите меньше, ваш организм вырабатывает меньше антител и подхватить «заразу» становится в разы проще.

Правило 3 – чистота в доме

Важно каждый день в обязательном порядке проветривать квартиру, не заносить в жилую часть уличную одежду и сумки, а предметы, к которым часто приходится прикасаться (выключатели, дверные ручки и др.), периодически протирать дезинфицирующим средством.

Правило 4 – физическая активность

Недаром же говорят, что в здоровом теле – здоровый дух. Начинать год со спортзала, если вы туда раньше не ходили, необязательно. А вот прогулки на свежем воздухе, легкие разминки дома станут надежными «защитниками» от простуды.

Правило 5 – пить воду

Впереди нас ждет «праздник живота» с оливье, селедкой под шубой, шампанским и другими «разносолами». Но если не пить достаточное количество воды, этот праздник может легко превратиться в «драму». Вода – синоним очищения. А еще полезнее пить теплую воду с лимоном, имбирем и медом. Вкусно и здорово поддерживает иммунитет.

Правило 6 – ягоды вместо газировки

Облепиха, клюква, шиповник, малина в виде настоев или компотов – не только вкуснее любого лимонада, но еще отличное средство для защиты от простудных заболеваний.

Правило 7 – травяные чаи

Травяные отвары из ромашки, чабреца, иван-чая, листьев смородины, цветков липы, календулы, малины, клубники – настоящая кладезь витаминов и изобилие вкусов, доступная сегодня каждому.

Правило 8 – специи в еду

Специи не только придают особый вкус и аромат блюдам, но и выполняют защитную функцию для организма. Особенно хорошо с «задачей» справляются красный перец, куркума, корица.

Правило 9 – сезонные фрукты и овощи

Именно сезонные, потому что меньший риск через них «заполучить» токсины, «добить» иммунитет и заболеть. Цитрусовые, чеснок и лук должны быть в небольших количествах, но каждый день.

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Правило 10 – витамины и микроэлементы

Если вы пьете витаминные комплексы, то бросать это дело в праздники точно не стоит. Если не пьете и по каким-то причинам не хотите принимать их в «таблетках», последите за рационом питания. В нем должно быть достаточное количество полезных жиров, белков и клетчатки.

Правило 11 – не переохлаждаться

Что это значит? Это значит – одеваться по погоде, а не только «красоты ради». А уже если вдруг случилось промочить ноги, то обязательно вспомнить про старый бабушкин метод – попарить их, как только оказались дома.

Правило 12 – прививки

Не все ЗА вакцинацию, при этом плюсов у нее однозначно много. Прививки действительно помогают защититься от актуальных штаммов вирусов. И если даже болезнь наступает, то протекает в легкой форме.

Соблюдая эти нехитрые меры профилактики, вы в разы увеличите свои шансы провести новогодние каникулы в здравии и хорошем настроении. И пусть все простуды обходят вас стороной в Новом, 2024, году!