Врач рассказал, как нужно мыться зимой, чтобы меньше болеть

В морозную погоду нет ничего лучше, чем прийти домой и принять горячий душ. Врач Майкл Мосли рассказал изданию The Mirror, как мыться зимой, чтобы меньше болеть.

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По словам специалиста, резкий переход из холода под воду высокой температуры – не лучшая идея. Для организма будет лучше, если во время принятия душа холодную воду чередовать с горячей.

В качестве подтверждения эффективности применения такого лайфхака Мосли сослался на результаты исследования, в ходе которого одни участники принимали только горячий душ, а вторые – чередовали температурный режим, в результате чего зимой они болели значительно реже.