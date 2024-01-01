Народные средства от похмелья, которые не помогают и могут быть опасными

Похмелье — это когда вчера было очень хорошо, а сегодня — мучительно плохо. И чтобы избавиться от этого «плохо», чего только люди ни делают. Вместо того, чтобы, например, обратиться к специалисту, который в индивидуальном порядке поставит капельницу и оперативно приведет «в чувство». Но нет, проще по народным методам пройтись. Порой методы эти откровенно забавные, а порой – опасные.

Вместе с наркологом и психиатром Виктором Ханыковым рассказываем, к каким народным способом не стоит обращаться.

Из забавного

Пуэрториканцы, например, знаете, что делают? Перед тем, как приступить к распитию спиртного, они втирают дольку лимона или лайма в подмышку руки, в которой собираются держать стакан. И искренне верят, что это обеспечит им полное здравие вне зависимости от количества выпитого. Можно, конечно, попробовать. Но надеяться на чудо не стоит.

А на Гаити методы борьбы с похмельем вообще серьезные. Чтобы избавиться от него, жители прибегают к магии вуду. Нужно всего лишь воткнуть 13 булавок с черными головками в пробку бутылки, из-за которой вы теперь страдаете. И похмелье уходит волшебным образом.

Из бесполезного

Чашка кофе бодрит, конечно, но в состоянии похмелья — это просто бесполезное средство. Оно не навредит, но и не поможет.

употребление пакетированных соков и нектаров;

прием поливитаминов (если вы не пьете их регулярно, то и сейчас они вам не помогут);

сода (не вредит, но и от похмелья не спасает). Также к распространенным «нерабочим» способам борьбы с похмельем можно отнести:

Из непредсказуемого и даже опасного

Многим, наверняка, известен такой народный способ «антипохмельной профилактики», как кусок сливочного масла или пара ложек растительного за несколько часов до застолья. И, вроде, в этом способе ничего плохого. Но только если вы уверены в крепости и целостности своего здоровья. Иначе тем же сливочным маслом можно «долбануть» по поджелудочной, еще не приступив к пиршеству.

Второй народный способ, если похмелье уже случилось, — конечно, рассол. И это, кстати, действительно эффективное средство от похмелья. Дело в том, что главными компонентами рассола являются соль, вода, приправы и пряности. И все это в процессе брожения образует молочную кислоту. Рассол насыщен ионами калия, натрия и магния, витамином С, эфирными маслами. И стакан этого напитка — действительно первый шаг на пути к выздоровлению. Но (и это важно!) многие путают рассол с маринадом, в котором содержится уксус. Который, в свою очередь, тормозит работу печени. В результате человек делает себе еще хуже.

Многие искренне полагают, что похмелье можно снять, наевшись от души жирной и калорийной пищей. И это очень большая ошибка. Потому что алкоголь расщепляется в организме тем же метаболическим путем, что и жир. То есть кусок пиццы, жареной курицы или картошки фри не только вам не поможет, но и усугубит и без того плохое состояние. Подумайте сами, какую колоссальную нагрузку на печень вы уже дали с употреблением алкоголя. Легкие супы и каши — да. Все тяжелое — категорически нет.

Ну и, пожалуй, самое любимое в народе средство — это опохмел. Поверьте, ничего хуже для своего организма вы сделать не можете, как влить в него еще одну порцию этилового спирта (именно он провоцирует похмельный синдром). Просто услышьте: похмелье закончится только тогда, когда организм полностью очистится от этила и продуктов его распада.

Из очень опасного

Людям порой бывает так плохо в состоянии похмелья, что они готовы выпить любое лекарство, которое найдут в домашней аптечке.

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обезболивающие с ацетилсалициловой кислотой — нельзя принимать в течение шести часов после последней рюмки или бокала, он может спровоцировать внутрикишечное кровотечение;

парацетамол — катастрофически перегружает и без того страдающую печень;

ибупрофен — не снимает похмельную головную боль, а в сочетании с алкоголем в организме способны нарушить многие его функции;

обезболивающие с метамизолом натрия — также не избавляют от похмельного синдрома, к тому же запрещен при аритмии и высоком давлении, которые похмелье легко провоцирует;

препараты, которые содержат фенобарбитал, — он не совместим с алкоголем;

успокоительные средства группы бензодиазепинов и их аналоги, принятые в момент похмелья, вообще могут привести к летальному исходу. Некоторые лекарства категорически нельзя пить при похмелье:

Первая помощь при похмелье

Хотелось бы сказать, что умеренность — лучший помощник. Но с кем не бывает? Поэтому первое, что необходимо делать при похмельном синдроме, это пить как можно больше жидкости: минеральная вода, соки из цитрусовых или вода с долькой лимона. Второе — принимать легкую пищу и только по желанию. Третье — обеспечить себе возможность покоя и отдыха в тишине или неспешную прогулку на свежем воздухе.

Ну, а грамотнее и быстрее всего восстановить и восполнить ресурсы страдающего похмельем организма поможет, конечно же, специалист, который учтет все ваши индивидуальные особенности.