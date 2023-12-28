Доктор Мясников рассказал о пользе кисломолочных продуктов при похмелье
Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал россиянам о пользе кисломолочных продуктов при алкогольной интоксикации. По его словам, важно соблюдать меру во всем, в Новый год – в алкоголе и еде, а лучше вовсе не пить спиртное.
— Похмелье — вы все равно будете страдать, да, в той или иной степени можно облегчить симптомы, но это все равно будет удар по вашему здоровью, — отметил специалист.
При алкогольной интоксикации крайне важна питьевая вода, чтобы побороть обезвоживание. Помимо этого, улучшить состояние можно, выпив кисломолочные продукты, богатые полезными бифидобактериями. Кроме того, Мясников напомнил о важности сна.
— Вы должны поспать хотя бы несколько часов. Лучше всего заканчивать в девять часов вечера, так у вас до восьми утра будет достаточно времени, чтобы прийти в себя, — пояснил эксперт.
Самое главное при таком состоянии — не опохмеляться, заявил Мясников в эфире передачи «О самом главном».