Самый опасный алкогольный напиток на новогоднем столе
Впереди долгожданные зимние каникулы, к которым многие готовятся уже не первую неделю. Закупаются продуктами, напитками. И у некоторых встает вопрос: что лучше пить? Любой алкоголь опасен, если употреблять его в больших количествах. Но если говорить о новогоднем столе и его традициях, то наиболее вредным будет, как ни странно, шампанское.
Почему от этого напитка стоит отказаться, рассказываем вместе с врачом-терапевтом Ириной Славиной.
Чем опасно шампанское
Быстрое опьянение
Несмотря на то, то игристое считается слабоалкогольным напитком, оно очень быстро доводит человека до состояния опьянения. Все дело в углекислом газе, который влияет на прохождение алкоголя через кровоток и помогает быстрее абсорбировать его. К тому же не все любят, например, брют, и отдают предпочтение полусладкому шампанскому. А высокое содержание сахара провоцирует мучительное похмелье.
Лишний вес
Калорий в шампанских винах не так много, но чрезмерное употребление этим напитком ведет к быстрому набору веса, который, к слову, скинуть потом труднее всего.
Обострение хронических заболеваний
Также нарушается работа почек и печени, страдают функции ЖКТ. А у женщин игристое провоцирует еще и рост дрожжевой и грибковой флоры (та самая молочница).
С особой осторожностью я рекомендую рассмотреть, стоит ли вообще пить шампанское или все же лучше заменить его бокалом белого сухого вина, людям, страдающим гастритом, язвой желудка, имеющим проблемы с кишечником.
Как сократить вред от шампанского
Всем, кто не мыслит встречу Нового года без бокала игристого, советуем придерживаться трех правил его употребления. Во-первых, никогда не пейте шампанское на голодный желудок. Во-вторых, не пейте его залпом — обязательно перекусывайте в процессе, причем полезной едой (сыры, нежирные рыба, мясо, овощи, фрукты и сухофрукты). Откажитесь от закусывания сладким, острым, соленым. И, в-третьих, после бокала шампанского выпивайте стакан воды (негазированной).
Соблюдая эти несложные правила, вы оградите себя не только от похмельной симптоматики, но и бережно отнесетесь к собственному здоровью.
И, конечно, важно то, какое именно шампанское вы пьете. Покупать стоит только то игристое, на этикетке которого указано, что оно произведено классическим методом шампанизации. Иначе вы рискуете познакомиться с гремучей смесью воды, спирта, сахара, красителей и ароматических добавок. К тому же обратите внимание на пробку: если она пластмассовая, перед вами не самый лучший вариант «праздничного» напитка. И на цвет бутылки: отдавайте предпочтение шампанскому в темной бутылке, потому что свет разрушает вкус и цвет напитка.
Помните анекдот? Бокал шампанского превращает Елену Прекрасную в Елену Премудрую, два бокала — в Елену Прикольную, а три бокала — в Лягушку-путешественницу. Поэтому чтобы праздники оказались действительно веселыми и не нанесли урон вашему здоровью, будьте поаккуратнее с этими «волшебными пузырьками».
Ранее «Рамблер» рассказывал, как правильно пить шампанское.