Сколько алкоголя можно выпивать без вреда: ответ кардиолога

«Считается, что есть стандартные дозы алкоголя, которые можно употреблять. Это, кстати, рекомендация всемирной организации здравоохранения. Но я, если честно, как врач и кардиолог, не сторонник этих рекомендаций. Мне больше импонирует то, что в настоящее время есть исследования, которые доказывают, что безопасной дозы алкоголя нет», – отметила она в разговоре с 5-tv.ru.