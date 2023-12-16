Сколько алкоголя можно выпивать без вреда: ответ кардиолога
Спиртное плохо влияет на здоровье, в том числе и на работу сердца. Всемирная организации здравоохранения придерживается мнения, что есть безопасные дозы алкоголя. Кардиолог Наталья Шарафилова не согласна с этими стандартами.
«Считается, что есть стандартные дозы алкоголя, которые можно употреблять. Это, кстати, рекомендация всемирной организации здравоохранения. Но я, если честно, как врач и кардиолог, не сторонник этих рекомендаций. Мне больше импонирует то, что в настоящее время есть исследования, которые доказывают, что безопасной дозы алкоголя нет», – отметила она в разговоре с 5-tv.ru.
По мнению специалиста, не важно, сколько человек выпьет. Алкоголь в любом случае наносит вред организму. Особенно опасно спиртное для детей и пожилых людей.