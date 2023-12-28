Можно ли носить каблуки, если у вас межпозвоночная грыжа? Рассказывает врач

Новый год — время искренних улыбок, теплых пожеланий, приятных подарков и, конечно, ярких нарядов и высоких каблуков. Но в случае с межпозвоночной грыжей как раз с последними нужно быть аккуратнее, предупреждают врачи.

© Freepik.com/

О том, почему ходить на каблуках при этом заболевании небезопасно и как можно исправить ситуацию, поговорили с врачом-нейрохирургом Алексеем Невзоровым.

Видео дня

Что такое грыжи и почему они появляются

Грыжи — одно из самых распространенных заболеваний позвоночника. Они могут возникать у мужчин, женщин и даже детей. Чаще всего грыжи появляются в пояснице и, если их не лечить, это может привести к серьезным осложнениям.

При межпозвоночной грыже мягкие ткани, которые обычно находятся внутри межпозвонковых дисков, выходят за их пределы и начинают давить на окружающие нервные структуры. Это может провоцировать боль, онемение, слабость и другие симптомы.

Причины появления межпозвоночной грыжи бывают разными, включая травму, избыточную нагрузку на позвоночник, возрастные изменения, нарушения осанки и другие факторы. Особенно подвержены риску развития межпозвоночной грыжи люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом или профессиональным спортом, а также те, у кого есть проблемы с позвоночником или нарушения осанки.

«При этом есть и противоположный постоянным нагрузкам фактор риска, который сегодня особенно актуален, — сидячая работа и малоподвижный образ жизни в целом. Тогда даже незначительная физическая активность может казаться организму значительной, из-за чего риск грыжи повышается», — объясняет Алексей Невзоров.

Как понять, что это именно грыжа

Чаще всего боли в нижней части спины — острые, когда человек нагибается и не может разогнуться, или ноющие, когда боль стойкая, продолжающаяся, обостряется при движении, но не проходит и в спокойном состоянии — возникают именно из-за грыжи. К ним могут добавляться онемение конечностей, мышечная слабость.

По словам Алексея Невзорова, в этом случае нужно сразу обратиться к врачу-неврологу или нейрохирургу и сделать МРТ позвоночника. В качестве дополнительных методов диагностики специалист может рекомендовать рентген или КТ.

Можно ли носить каблуки при межпозвоночной грыже

Каждый день носить обувь на каблуках (даже небольших) при поясничной грыже точно не стоит. Проблема в том, что повышение уровня стопы по отношению к носку вызывает более сильный, чем в норме, прогиб в пояснице. Это ухудшает симптомы, если они уже есть, и может спровоцировать болевой синдром, если его раньше не было.

Freepik.com/svetlanasokolova

Теоретически, надеть обувь на каблуке, чтобы отпраздновать Новый год, конечно, можно. Но в этом случае не стоит выбирать слишком высокий каблук и нужно отдать предпочтение более устойчивым его вариантам, а не шпильке. При этом важно понимать, что грыжу в любом случае необходимо лечить. Так как даже без каблуков, в перспективе, она способна привести к ограничению подвижности.

«Сразу успокоим тех, кто боится операции: не все грыжи требуют оперативного вмешательства. Если давления на спинномозговой корешок нет и, соответственно, нет сильной боли, можно ограничиться консервативным лечением (лекарства, физиопроцедуры, рефлексотерапия, массаж) и регулярным наблюдением.



Если же грыжа сдавливает спинномозговой корешок, то он может погибнуть, и тогда это серьезный риск необратимых двигательных нарушений. Здесь без операции действительно не обойтись», — комментирует Алексей Невзоров.

Оптимальную методику воздействия определяет лечащий врач после обследования. Современные операции проходят, как правило, быстро, не требуют долгого восстановления и, в целом, комфортны для пациента. Так что не откладывайте лечение «на более подходящее» время — и тогда все следующие праздники вы сможете провести в движении и на каблуках такой высоты, которая вам нравится.