Врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала россиянам, что поможет минимизировать риски возникновения нарушений в работе желудочно-кишечного тракта после праздничных застолий. Ее слова цитируют "Известия".

Врач посоветовала в первую очередь с умом подойти к составлению меню праздничного стола. По ее мнению, приготовление блюд в количестве "про запас" непременно спровоцирует переедание. При этом ферментные системы нашего организма, задача которых обеспечивать комфортное пищеварение, в ночное время суток работают крайне слабо.

Любые вредные и жирные продукты имеет смысл заменить на более здоровые альтернативные варианты. Так, например, колбасу можно заменить запеченной птицей, поданной сразу в виде нарезки.

Также специалист отметила, что никакие блюда не стоит запивать холодными напитками, – больше подойдет жидкость комнатной температуры, так как комфортная для здорового пищеварения температура – 36-37 градусов.