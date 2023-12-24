Отмечать, но не толстеть: как сохранить фигуру в праздники
Новогодняя ночь — время чудес и волшебства. А еще самый настоящий праздник живота: салаты с майонезом, жирные рыба, птица и мясо, традиционные десерты — хочется попробовать все и сразу.
Однако многие отказывают себе в этом удовольствии из-за страха навредить фигуре. Тогда главная ночь в году превращается в сплошное ограничение. Как не пойти на компромисс с самим собой, не переесть, но при этом почувствовать вкус праздника, рассказывают бренд-шеф сети кафе быстрого питания Сергей Михеев и нутрициолог Анастасия Кондаурова. О том, как адаптировать традиционные блюда, чтобы не испортить вечер и здоровье, и что лучше всего есть, чтобы вернуть форму после бесконечных застолий, — в материале «Рамблера».
Вместе с изобилием блюд на праздничном столе возникает и избыток сахара, соли, жиров. Тяжелые закуски в сочетании с алкоголем нагружают систему пищеварения, поэтому важно прислушиваться к своему организму и уметь вовремя остановиться.
Важно помнить о том, что питание должно быть сбалансированным. Не голодайте до застолья — это в первую очередь приведет к перееданию. Утром съешьте питательный завтрак, днем не забудьте про обед. Старайтесь не перекусывать на ходу, так может набраться калорийность полноценного обеда. Лучше выделите время для полноценного приема пищи.
Сбалансировать праздничный стол можно с помощью грамотно составленного меню. Сергей Михеев рекомендует заранее прописать блюда, которыми вы бы хотели удивить своих гостей, и полуфабрикаты, которые необходимо подготовить. Это поможет не только лучше понимать, что будет в меню, но и оптимизировать свою работу, расходы на продукты и время приготовления, а также полноценно использовать все ингредиенты, которые вы приобрели для новогоднего застолья.
Еще один важный лайфхак — составляйте меню не только на 31 декабря, но и на последующие праздничные дни. Таким образом, у вас получится избавиться от переизбытка блюд на столе, и останутся идеи, чем порадовать гостей на застолье в Рождество. Нет никакой необходимости 31-го декабря заполнять холодильник пятью видами майонезных салатов и готовить несколько вариантов основных блюд. Растяните удовольствие, попробуйте все, но постепенно — в разные дни.
Какие опасности могут скрывать в себе новогодние блюда
Оливье, холодец, селедка под шубой и другие праздничные блюда не так просты, какими кажутся на первый взгляд. В первую очередь из-за высокого уровня содержания жиров, углеводов, сахара и соли.
Чтобы избежать проблем, связанных с перееданием, важно выбирать легкие и здоровые варианты праздничных блюд. Сбалансированное питание — зона ответственности каждого, поэтому лучше отказаться от жирных и жареных блюд, предпочитая запеченные, отварные или сырые варианты, а майонез заменить нежирной сметаной.
И Кондаурова, и Михеев рекомендуют в традиционных рецептах менять ингредиенты на более полезные и добавлять на новогодний стол больше овощей и зелени. Это поспособствует снижению общей калорийности угощений и включит в их состав клетчатку.
Сергей Михеев также советует быть внимательны к всевозможным аллергенам на праздничных застольях. Хозяйки будут стараться удивить гостей чем-то необычным, поэтому лучше уточнять, какие ингредиенты присутствуют в блюде, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию.
Как прийти в себя после праздников: что лучше есть 1 января
Из-за перенасыщения жирами, белками и углеводами в новогоднюю ночь будет полезно сделать 1 января более разгрузочным.
1 января в рацион рекомендую добавить больше овощей: свежих или запеченных, чтобы разгрузить организм после бурной ночи. Чтобы было легче переварить все, что было съедено, не стоит забывать о фруктах и кисломолочных продуктах. Они важны для восстановления работы ЖКТ после переедания.
Нутрициолог Анастасия Кондаурова добавляет, что Новый год – повод сделать первый шаг на пути к своему здоровью, поэтому утром 1 января стоит воздержаться от жирной и тяжелой пищи.
Чтобы быстро прийти в себя утром 1-го января, полезно начать день со стакана теплой воды с соком или маслом лимона, сорбента и с легкого и питательного завтрака. Например, можно приготовить омлет или творог с фруктами. Избегайте пищи с высоким содержанием жиров и сахара, пейте больше воды.
Благодаря умеренности и разнообразию в питании, внимательности к аллергенам и включению в рацион более легких продуктов, можно помочь организму во время бесконечных застолий и не испортить себе настроение в первый рабочий день, когда понадобится вернуться к привычному меню и режиму.
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