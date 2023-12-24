Отмечать, но не толстеть: как сохранить фигуру в праздники

Новогодняя ночь — время чудес и волшебства. А еще самый настоящий праздник живота: салаты с майонезом, жирные рыба, птица и мясо, традиционные десерты — хочется попробовать все и сразу.

© Freepik.com

Однако многие отказывают себе в этом удовольствии из-за страха навредить фигуре. Тогда главная ночь в году превращается в сплошное ограничение. Как не пойти на компромисс с самим собой, не переесть, но при этом почувствовать вкус праздника, рассказывают бренд-шеф сети кафе быстрого питания Сергей Михеев и нутрициолог Анастасия Кондаурова. О том, как адаптировать традиционные блюда, чтобы не испортить вечер и здоровье, и что лучше всего есть, чтобы вернуть форму после бесконечных застолий, — в материале «Рамблера».

Видео дня

Вместе с изобилием блюд на праздничном столе возникает и избыток сахара, соли, жиров. Тяжелые закуски в сочетании с алкоголем нагружают систему пищеварения, поэтому важно прислушиваться к своему организму и уметь вовремя остановиться.

Важно помнить о том, что питание должно быть сбалансированным. Не голодайте до застолья — это в первую очередь приведет к перееданию. Утром съешьте питательный завтрак, днем не забудьте про обед. Старайтесь не перекусывать на ходу, так может набраться калорийность полноценного обеда. Лучше выделите время для полноценного приема пищи. Сергей Михеев Бренд-шеф сети кафе «Крошка Картошка»

Сбалансировать праздничный стол можно с помощью грамотно составленного меню. Сергей Михеев рекомендует заранее прописать блюда, которыми вы бы хотели удивить своих гостей, и полуфабрикаты, которые необходимо подготовить. Это поможет не только лучше понимать, что будет в меню, но и оптимизировать свою работу, расходы на продукты и время приготовления, а также полноценно использовать все ингредиенты, которые вы приобрели для новогоднего застолья.

Еще один важный лайфхак — составляйте меню не только на 31 декабря, но и на последующие праздничные дни. Таким образом, у вас получится избавиться от переизбытка блюд на столе, и останутся идеи, чем порадовать гостей на застолье в Рождество. Нет никакой необходимости 31-го декабря заполнять холодильник пятью видами майонезных салатов и готовить несколько вариантов основных блюд. Растяните удовольствие, попробуйте все, но постепенно — в разные дни. Сергей Михеев Бренд-шеф сети кафе «Крошка Картошка»

Какие опасности могут скрывать в себе новогодние блюда

Оливье, холодец, селедка под шубой и другие праздничные блюда не так просты, какими кажутся на первый взгляд. В первую очередь из-за высокого уровня содержания жиров, углеводов, сахара и соли.

Чтобы избежать проблем, связанных с перееданием, важно выбирать легкие и здоровые варианты праздничных блюд. Сбалансированное питание — зона ответственности каждого, поэтому лучше отказаться от жирных и жареных блюд, предпочитая запеченные, отварные или сырые варианты, а майонез заменить нежирной сметаной. Анастасия Кондаурова Диетолог-психолог, ANTI-AGE нутрициолог для деловых женщин

И Кондаурова, и Михеев рекомендуют в традиционных рецептах менять ингредиенты на более полезные и добавлять на новогодний стол больше овощей и зелени. Это поспособствует снижению общей калорийности угощений и включит в их состав клетчатку.

Сергей Михеев также советует быть внимательны к всевозможным аллергенам на праздничных застольях. Хозяйки будут стараться удивить гостей чем-то необычным, поэтому лучше уточнять, какие ингредиенты присутствуют в блюде, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию.

Как прийти в себя после праздников: что лучше есть 1 января

Из-за перенасыщения жирами, белками и углеводами в новогоднюю ночь будет полезно сделать 1 января более разгрузочным.

1 января в рацион рекомендую добавить больше овощей: свежих или запеченных, чтобы разгрузить организм после бурной ночи. Чтобы было легче переварить все, что было съедено, не стоит забывать о фруктах и кисломолочных продуктах. Они важны для восстановления работы ЖКТ после переедания. Сергей Михеев Бренд-шеф сети кафе «Крошка Картошка»

Нутрициолог Анастасия Кондаурова добавляет, что Новый год – повод сделать первый шаг на пути к своему здоровью, поэтому утром 1 января стоит воздержаться от жирной и тяжелой пищи.

Чтобы быстро прийти в себя утром 1-го января, полезно начать день со стакана теплой воды с соком или маслом лимона, сорбента и с легкого и питательного завтрака. Например, можно приготовить омлет или творог с фруктами. Избегайте пищи с высоким содержанием жиров и сахара, пейте больше воды. Анастасия Кондаурова Диетолог-психолог, ANTI-AGE нутрициолог для деловых женщин

Благодаря умеренности и разнообразию в питании, внимательности к аллергенам и включению в рацион более легких продуктов, можно помочь организму во время бесконечных застолий и не испортить себе настроение в первый рабочий день, когда понадобится вернуться к привычному меню и режиму.