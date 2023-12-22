Диетолог рассказала, какие продукты не стоит сочетать на новогоднем столе

Наиболее вредными сочетаниями продуктов на новогоднем столе являются фрукты, ягоды и мясные жирные блюда. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала диетолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова.

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Она пояснила, что фрукты и ягоды надолго задерживаются в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), что провоцирует процессы брожения и гниения. По ее словам, в качестве варианта на их основе можно организовать самостоятельный поздний стол.

«Целесообразно проводить год нашей традиционной нарезкой, холодцом, легкими салатами с маложирными заправками. Фруктово-ягодные столы вместе с легкими алкогольными напитками лучше оставить непосредственно на встречу Нового года», — отметила Гончарова.