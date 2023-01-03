В Минздраве определили порядок помощи при ожогах пиротехникой

В новогодние праздничные дни многие россияне часто покупают и используют пиротехнику. Однако нарушение правил техники безопасности может привести к травмам. Как оказать помощь человеку с ожогами, рассказал специалист Министерства здравоохранения России Леонид Дежурный.

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Сперва эксперт определил, из-за чего возникают ожоги. Например, травму можно получить из-за прямого воздействия на кожу пламени, пара, горячих предметов (такие ожоги называются термическими).

Дежурный отметил, что обожженную часть тела в первую очередь нужно охладить. Например, под струей холодной воды. Оптимальное время – 20 минут. Если вода отсутствует, можно приложить к обожженному месту лед поверх повязки. Какой бы способ вы ни выбрали, он позволит ослабить боль, уменьшить площадь, снизить отечность и глубину ожогов.

Если вследствие ожога появились волдыри (пузыри), их вскрывать нельзя, подчеркнул эксперт. Также не стоит самостоятельно убирать с пораженной части тела обгоревшую одежду и накладывать мази, сметану.

Ранее “Рамблер” писал об опасности холодовых ожогов.