Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Как избежать проблем с кишечником в праздники

Диана Товсепова

В праздники мы все меньше внимания уделяем овощам и салатам и, возможно, больше склоняемся к выпечке, рафинированным углеводам и обработанному мясу — несмотря на то, что все эти продукты вкусные, они сильно нагружают кишечник.

Как избежать проблем с кишечником в праздники
Фото: PxherePxhere

Кроме того, может возникать боль в животе, вздутие живота или тошнота.

Лондонский диетолог Рима Патель из Dietitian Fit & Co рассказала, как бороться с запорами и проблемами с кишечником, чтобы вы могли наслаждаться праздниками, не страдая от урчания в животе.

Эксперт рекомендует пить воду, а также выбирать источники клетчатки в течение дня.

«Поддерживайте гидратацию с помощью воды, а также травяных чаев и альтернатив без кофеина.

Нерастворимая клетчатка важна, так как она облегчает дефекацию. Источники такой клетчатки включают пшеничные отруби, цельные зерна, крупы, семена, орехи, а также свежие фрукты и овощи.

Попробуйте также больше двигаться, чтобы помочь продуктам «двигаться вперед» в кишечнике»

По словам эксперта, алкоголь на самом деле может увеличить риск запоров:

«Это связано с обезвоживанием, а нашему организму нужна вода, чтобы смягчить стул и облегчить его выход

Без этого наше тело обезвоживается, и стул становится труднее проходить, что приводит к запорам».

Диетолог объяснила, что алкоголь также может замедлить перистальтику кишечника, а это означает, что продукты перевариваются медленнее, что приводит к снижению скорости опорожнения желудка.

Как предотвратить вздутие живота и вялость после застолья

Ранее мы писали о том, что нужно сделать перед сном, чтобы не было похмелья.

Новый год 2023,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители