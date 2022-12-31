Как избежать проблем с кишечником в праздники

В праздники мы все меньше внимания уделяем овощам и салатам и, возможно, больше склоняемся к выпечке, рафинированным углеводам и обработанному мясу — несмотря на то, что все эти продукты вкусные, они сильно нагружают кишечник.

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Кроме того, может возникать боль в животе, вздутие живота или тошнота.

Лондонский диетолог Рима Патель из Dietitian Fit & Co рассказала, как бороться с запорами и проблемами с кишечником, чтобы вы могли наслаждаться праздниками, не страдая от урчания в животе.

Эксперт рекомендует пить воду, а также выбирать источники клетчатки в течение дня.

«Поддерживайте гидратацию с помощью воды, а также травяных чаев и альтернатив без кофеина.

Нерастворимая клетчатка важна, так как она облегчает дефекацию. Источники такой клетчатки включают пшеничные отруби, цельные зерна, крупы, семена, орехи, а также свежие фрукты и овощи.

Попробуйте также больше двигаться, чтобы помочь продуктам «двигаться вперед» в кишечнике»

По словам эксперта, алкоголь на самом деле может увеличить риск запоров:

«Это связано с обезвоживанием, а нашему организму нужна вода, чтобы смягчить стул и облегчить его выход

Без этого наше тело обезвоживается, и стул становится труднее проходить, что приводит к запорам».

Диетолог объяснила, что алкоголь также может замедлить перистальтику кишечника, а это означает, что продукты перевариваются медленнее, что приводит к снижению скорости опорожнения желудка.