Кардиолог назвал симптомы синдрома праздничного сердца

Праздничные дни нередко оборачиваются проблемами со здоровьем. Синдром праздничного сердца – острое состояние, с которым сталкиваются некоторые россияне. О его симптомах и факторах риска “Аргументам и фактам” рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

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При возникновении синдрома праздничного сердца у пациента наблюдаются стенокардия, одышка и слабость, нарушения сердечного ритма, отметил кардиолог.

“Иногда аритмии возникают практически сразу после приема алкоголя, иногда – через 12–36 часов после застолья”, – предупредил врач.

Однако чаще всего этот синдром проявляется уже после праздников, заявил Бойцов. По словам эксперта, более 90% эпизодов фибрилляции предсердий купируются без вмешательства. Но сам синдром может рецидивировать в течение года – в 20-30% случаев.

В группе риска находятся не только те, кто злоупотребляет алкоголем в праздники. Столкнуться с синдромом праздничного сердца могут люди с гипертонической болезнью в анамнезе, ожирением и диагностированным синдромом обструктивного апноэ.

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