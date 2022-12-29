Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+1° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Кардиолог Бойцов объяснил, что нарушает нормальную работу сердца в праздники

Мира Маркина

Праздничные дни нередко оборачиваются проблемами со здоровьем. Синдром праздничного сердца – острое состояние, с которым сталкиваются некоторые россияне. О его симптомах и факторах риска “Аргументам и фактам” рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

Кардиолог назвал симптомы синдрома праздничного сердца
Фото: unsplash.comunsplash.com

При возникновении синдрома праздничного сердца у пациента наблюдаются стенокардия, одышка и слабость, нарушения сердечного ритма, отметил кардиолог.

“Иногда аритмии возникают практически сразу после приема алкоголя, иногда – через 12–36 часов после застолья”, – предупредил врач.

Однако чаще всего этот синдром проявляется уже после праздников, заявил Бойцов. По словам эксперта, более 90% эпизодов фибрилляции предсердий купируются без вмешательства. Но сам синдром может рецидивировать в течение года – в 20-30% случаев.

От чего чаще умирают люди на праздниках

В группе риска находятся не только те, кто злоупотребляет алкоголем в праздники. Столкнуться с синдромом праздничного сердца могут люди с гипертонической болезнью в анамнезе, ожирением и диагностированным синдромом обструктивного апноэ.

Ранее “Рамблер” рассказывал о необратимом последствии гриппа.

Новый год 2023,Сергей Бойцов,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители