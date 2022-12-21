Пять правил праздничного стола для диабетиков

Для многих время праздников полно радости – от встреч с близкими, вкусных ужинов и долгожданного отдыха. Но для людей с диабетом традиционное застолье становится горьким напоминанием о том, что можно есть, а что нельзя. Какие традиционные новогодние блюда можно есть диабетику, а с какими стоит быть осторожнее – читайте в статье “Рамблера”.
Наличие диабета I или II типа не означает, что вы должны соблюдать строгий пост. Главное правило для пациентов с таким диагнозом – знать меру. Пара ложек любимого салата в день не принесут вреда.
Какие есть еще правила?
Если вы собираетесь на праздничный ужин вне дома, подготовьтесь к нему. Например, не забывайте перекусывать в течение дня, чтобы не голодать, когда придет время для большой трапезы. Это убережет вас от переедания нездоровой пищей и последствий такого необдуманного шага.
Присмотритесь к тому, что планируете съесть. Не стоит увлекаться за столом блюдами, содержащими большое количество углеводов. Например, картофелем. Он имеет высокий гликемический индекс. Употребление большого количества подобных продуктов за один раз может затруднить контроль уровня сахара в крови, даже если вы регулярно принимаете инсулин.
Блюда, богатые насыщенными жирами, добавленным сахаром, отличающиеся высокой калорийностью (например, салаты с соусами на основе растительных масел, майонеза, кондитерские изделия с масляным кремом) нужно сильно ограничить, предупреждает терапевт и гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.
На ужин с друзьями можно взять ваше коронное блюдо, в котором вы уверены – оно не навредит организму. За праздничным столом ешьте небольшими порциями.
Людям с диабетом важно помнить о том, что два или три бокала алкоголя на вечеринке могут помешать соблюдать ограничения в еде и повысить аппетит. Если вы все-таки решите выпить, то избегайте напитков с пакетированным соком и сиропами в составе. Они гарантированно спровоцируют скачок сахара в крови.
Еще один важный момент – не забывайте пить воду между порциями алкоголя. Она поможет разбавить количество сахара, циркулирующего в крови, и поддерживать уровень глюкозы в здоровом диапазоне. Отдайте предпочтение именно чистой воде, нежели напиткам с высоким содержанием сахара (лимонады, соки, морсы), рекомендует медик.
Углеводы исключать из приема пищи совсем не стоит. Нужно найти им “хорошую компанию”. Например, в виде белковой пищи, овощей и продуктов с высоким содержанием клетчатки. За ужином можно свободно есть сыр, оливки, яйца (фаршированные, например), натуральные колбасы.
Консервированные овощи на праздничном столе присутствовать могут, отмечает Анастасия Тимощенко. Однако врач советует употреблять их с осторожностью тем, кто страдает эпизодами повышения давления и гипертонией.
То же касается поваренной соли. Лучше недосолить какое-то блюдо, чем навредить здоровью.
Когда дело дойдет до десерта, важно помнить о контроле порций. Если вы собираетесь съесть небольшой кусочек торта, то не забывайте перекусить после несладкими фруктами – киви, апельсинами, яблоком. Более предпочтительными будут десерты из миндальной или цельнозерновой муки (с низким гликемическим индексом), легкие муссы.
Легкие упражнения или прогулка после еды в конце дня не только помогут переварить ужин, но и снизить всплеск глюкозы. Это не означает, что вам нужно покинуть вечеринку ради тренировки в спортзале. Исследования показывают: непродолжительная прогулка вокруг квартала может заметно повлиять на уровень сахара в крови.