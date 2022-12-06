С наступлением зимы и морозов приходит и опасность случайного получения травм – гололед зачастую становится виной резкого увеличения обращений к травматологам и хирургам. Помимо того, что важно, выходя на улицу, правильно подбирать обувь, хорошо бы и знать, как правильно падать, уметь группироваться.

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"Рамблер" поговорил с экспертами и узнал у них, как обезопасить себя, и как правильно падать, чтобы не нанести себе серьезных и непоправимых увечий.

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Чтобы минимизировать риск падения, нужно выбирать правильную обувь. Нужно сказать, что обувь, в которой мы ходим в офис, более скользкая, поэтому лучше надевать зимнюю обувь на рельефной подошве. Сейчас есть и специальная обувь с шипами. Это тоже хороший вариант, который позволяет чувствовать себя на гололёде увереннее.

Крайне важно правильно группироваться. Это часто тяжело сделать, но важно стараться не падать на вытянутые руки, так как это особенно травмоопасно. Если вы понимаете, что падаете, лучше двинуться в том же направлении и сгруппироваться.

Глазков Юрий Константинович Врач травматолог-ортопед, к.м.н., эксперт телеканала "Доктор"

Также важно помнить, что если падения не избежать, самое главное — защитить голову, чтобы не получить черепно-мозговые травмы.

Необходимо падать либо просто на руки, либо на руки, подложенные под голову, но ни в коем случае не падать плашмя. То есть не должно быть никакого сдавливания. Если человек падает “прямо”, без рук, это может привести к тяжелым последствиям вплоть до остановки сердца.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог