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1 час назад

Как правильно падать

Мира Маркина
Глазков Юрий Константиновичэксперт,Денис Прокофьевэксперт

С наступлением зимы и морозов приходит и опасность случайного получения травм – гололед зачастую становится виной резкого увеличения обращений к травматологам и хирургам. Помимо того, что важно, выходя на улицу, правильно подбирать обувь, хорошо бы и знать, как правильно падать, уметь группироваться.

Как правильно падать
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" поговорил с экспертами и узнал у них, как обезопасить себя, и как правильно падать, чтобы не нанести себе серьезных и непоправимых увечий.

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Чтобы минимизировать риск падения, нужно выбирать правильную обувь. Нужно сказать, что обувь, в которой мы ходим в офис, более скользкая, поэтому лучше надевать зимнюю обувь на рельефной подошве. Сейчас есть и специальная обувь с шипами. Это тоже хороший вариант, который позволяет чувствовать себя на гололёде увереннее.

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Крайне важно правильно группироваться. Это часто тяжело сделать, но важно стараться не падать на вытянутые руки, так как это особенно травмоопасно. Если вы понимаете, что падаете, лучше двинуться в том же направлении и сгруппироваться.
Глазков Юрий Константинович
Глазков Юрий КонстантиновичВрач травматолог-ортопед, к.м.н., эксперт телеканала "Доктор"

Также важно помнить, что если падения не избежать, самое главное — защитить голову, чтобы не получить черепно-мозговые травмы.

Необходимо падать либо просто на руки, либо на руки, подложенные под голову, но ни в коем случае не падать плашмя. То есть не должно быть никакого сдавливания. Если человек падает “прямо”, без рук, это может привести к тяжелым последствиям вплоть до остановки сердца.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Если человек в таких же ситуациях падает на спину, это также чревато негативными последствиями вплоть до перелома ребер и позвоночника. Обязательно должна быть группировка и в первую очередь необходимо беречь голову.

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