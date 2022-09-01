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2 часа назад

Врач предупредила о скрытой смертельной опасности бытовых травм

Мира Маркина

Невинный порез руки на кухне может стать причиной смерти. Об этом предупредила Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории “Гемотест” в беседе с “Известиями”.

Врач предупредила о смертельной опасности бытовых травм
Фото: unsplash.comunsplash.com

Судороги и мышечный спазм – симптомы попадания в организм столбнячной палочки с последующим необратимым выделением токсина в кровь.

“Сначала он атакует периферические нервные окончания, а затем и всю центральную нервную систему”, – объяснила врач.

Мышечные спазмы зачастую приводят к остановке дыхания и смерти.

Опасность заключается в том, что для попадания в организм столбняку нужен небольшой, но глубокий порез или прокол, ожоги. Поэтому врач рекомендовала не пренебрегать обработкой полученных травм и обращаться за медицинской помощью, если существует риск заражения столбнячной палочкой.

При посещении медучреждения пациенту вводят противостолбнячную сыворотку, которая защищает организм от смертельно опасного токсина.

Ранее мы рассказывали, почему стоит обратиться к врачу, если у вас часто мерзнут ноги.

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