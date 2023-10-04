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Врач Субботин объяснил, чем опасна отраженная боль

Что такое отраженная боль и как ее распознать, рассказал эксперт телеканала "Доктор" - мануальный терапевт Фидель Субботин, травматолог, кинезиолог, к.м.н.

Врач объяснил, чем опасна отраженная боль
© Unsplash

ПО словам специалиста, отраженная боль проявляется не в месте ее источника, а в сети взаимосвязанных нервов.

"Например, пациенту долго будут лечить боль в области шейно-плечевого перехода с правой стороны, шейный остеохондроз, а это будет проблема легких. Это особенно актуально в нынешнюю постковидную эпоху", - пояснил Фидель Субботин.

Самый простой способ распознать источник боли — постараться найти вынужденную позу. При скелетно-мышечной человеку это удастся. Он сможет найти такое положение, в котором этой боли нет и замереть в ней. В случае, когда источник боли находится в глубоко расположенных тканях или внутренних органах, человек не сможет найти позу, в которой ему станет легче. В этом случае необходимо идти не к узкопрофильному врачу, неврологу или к травматологу-ортопеду, а к терапевту, чтобы исключить серьезные проблемы с внутренними органами.

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