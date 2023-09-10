Ученые рассказали, как устранить боль в спине без лекарств

Ученые из австралийского университета Кертин рассказали, как победить боль в спине без лекарств. Медики рекомендовали обратиться к когнитивно-функциональной терапии, которая направлена на избавление от страха движения. Об этом сообщает The Conversation.

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Считается, что хроническая боль в пояснице связана с износом тканей позвоночника или дегенерацией дисков позвоночника. Но при этом зачастую грыжи межпозвоночных дисков, артрит и прочие симптомы износа часто проходят у людей безболезненно.

В исследовании поучаствовали 492 человека. В ходе работы эксперты выяснили, что при хронической боли в пояснице может быть полезна когнитивно-функциональная терапия. Данный метод сочетает в себе психотерапию и терапию движением. В ходе лечения пациенты отмечали, что у них наблюдались значительные улучшения функций и снижение интенсивности боли по сравнению с теми, кто получал стандартную медицинскую помощь.