Диетолог Соломатина назвала "ловушку", в которую попадают пожилые люди
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 объяснила, каким способом нельзя бороться с усталостью.
По словам специалиста, пожилые люди совершают ошибку, когда пытаются бороться с усталостью с помощью сладкого. Елена Соломатина говорит, что это может только усилить проблему.
"Пожилые часто испытывают усталость, и многим хочется решить проблему отсутствия энергии с помощью сладкого. Это большая ловушка, и люди старшего возраста очень часто в нее попадают. Потому что потом будет откат и провал энергии".Елена СоломатинаВрач-диетолог
Вместо сладкого Елена Соломатина предлагает включить в рацион омлет с овощами, печень трески, жирную рыбу, морскую капусту, фейхоа, зерновые каши, бананы и отвар шиповника.
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