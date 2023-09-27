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Терапевт Хухрев назвал самые частые причины головокружения у пожилых

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что у пожилых людей часто кружится голова. Причины этого он назвал изданию "Москва 24".

По словам медика, в большинстве случаев головокружение возникает у людей в возрасте из-за гипертонической болезни или атеросклероза, так как кровоснабжение ухудшается.

Чтобы избавиться от симптома, врач может назначить пациенту специальные лекарства для сосудов и нормализации артериального давления, а также статины - препараты для снижения уровня холестерина.

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Кроме того, это может быть доброкачественное позиционное головокружение, которое встречается у людей всех возрастов. Оно связано с попаданием кристалликов карбоната кальция во внутреннее ухо.

"Если человек открыл глаза с утра, а мимо все поехало, закружилось, его затошнило и встать невозможно – это доброкачественное позиционное головокружение", – сказал терапевт.

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