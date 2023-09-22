Врач перечислила главные правила долголетия

Для сохранения здоровья в течение долгих лет жизни важно соблюдать ряд правил. Секретами долголетия с "Вечерней Москвой" поделилась врач-терапевт Ирина Ярцева.

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Чтобы поддерживать себя в тонусе, нужно больше двигаться, управлять негативными эмоциями, придерживаться правильного питания и на регулярной основе обследоваться у врача.

Все перечисленные действия снижают уровень стресса. Именно он влияет на развитие серьезных заболеваний, отмечает врач.