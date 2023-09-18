Диетолог предупредила об опасности употребления семян льна

По словам диетолога Елены Соломатиной, чрезмерное потребление перемолотых семян льна может быть очень опасным для организма. Об этом она рассказала Москве 24.

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Эксперт объяснила, что в семенах льна содержится амигдалин, соединение, которое вырабатывает цианид, опасный для здоровья человека. Когда семена еще и перемолотые, то организм быстрее усваивает опасные вещества из них.

Поэтому, если человек съест слишком много перемолотых семян льна, которых считают полезными, он рискует получить отравление цианидом.

Однако, по словам диетолога, совсем отказываться от этого продукта не стоит, потому что небольшие количества перемолотых семян не вызовет проблем со здоровьем.

Так, специалист объяснила, что горстями семена есть не стоит, но можно добавлять их в небольших количествах (по одной чайной ложке) в салаты, каши и другие блюда.