Названы противопоказания для проведения физиотерапии

Сегодня, 8 сентября, отмечается Международный день физиотерапии. Кому этот способ лечения заболеваний не подходит, " Аргументам и Фактам " рассказал физиотерапевт, травматолог-ортопед Андрей Панов .

По словам специалиста, для применения физиотерапии есть ряд противопоказаний, так как иногда можно навредить здоровью, в том числе усугубить уже имеющуюся проблему. В качестве примера Панов привел сердечную или дыхательную недостаточность и онкологию. В последнем случае, например, есть риск увеличения размера опухоли из-за ускорения кровообращения.