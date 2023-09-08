Названы противопоказания для проведения физиотерапии

Врач Панов рассказал, при каких заболеваниях нельзя делать физиотерапию
Сегодня, 8 сентября, отмечается Международный день физиотерапии. Кому этот способ лечения заболеваний не подходит, "Аргументам и Фактам" рассказал физиотерапевт, травматолог-ортопед Андрей Панов.
По словам специалиста, для применения физиотерапии есть ряд противопоказаний, так как иногда можно навредить здоровью, в том числе усугубить уже имеющуюся проблему. В качестве примера Панов привел сердечную или дыхательную недостаточность и онкологию. В последнем случае, например, есть риск увеличения размера опухоли из-за ускорения кровообращения.
Также не рекомендуется прибегать к подобного рода процедурам пациентам с синовитами суставов, обращает внимание эксперт. Так как список противопоказаний довольно обширный, лечение должен назначать исключительно врач, резюмировал он.
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