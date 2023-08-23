Врач объяснила, как определить укус ядовитой змеи

При укусе змеи в первую очередь необходимо понять, является она ядовитой или нет. На что стоит обратить внимание в данной ситуации, " Подмосковью сегодня " рассказала врач Светлана Малиновская .

По словам специалиста, укус ядовитой змеи можно отличить визуально, а главным ориентиром в таком случае является одна или две красные точки, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга. Речь идет о следах от ядовитых клыков, которые длиннее других зубов змеи, в то время как при укусе неядовитой отмечается ряд небольших и похожих на царапины проколов, объяснила врач.