Врач объяснила, как определить укус ядовитой змеи

Врач Малиновская объяснила, как определить укус ядовитой змеи
При укусе змеи в первую очередь необходимо понять, является она ядовитой или нет. На что стоит обратить внимание в данной ситуации, "Подмосковью сегодня" рассказала врач Светлана Малиновская.
По словам специалиста, укус ядовитой змеи можно отличить визуально, а главным ориентиром в таком случае является одна или две красные точки, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга. Речь идет о следах от ядовитых клыков, которые длиннее других зубов змеи, в то время как при укусе неядовитой отмечается ряд небольших и похожих на царапины проколов, объяснила врач.
Помимо этого, проявляются тошнота, головокружение, слабость, затрудненность дыхания и другие неприятные симптомы, обратила внимание Малиновская.
"И чем дальше – тем только хуже. Поэтому после укуса ядовитой змеи обращаться за помощью нужно как можно быстрее", – предупредила эксперт.
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