«Трогать не надо — это точно»: как не получить укус змеи

«Змея никогда сама за вами не будет гнаться и тем более нападать, если вы ее не трогаете, если она не чувствует какой-то опасности от вас. А опасность — это если будете ее пинать, пытаться ловить, тыкать палкой — тогда она будет защищаться. В полутора метрах можно совершенно спокойно стоять, понаблюдать за ней — ничего не будет. <...> Трогать не надо — это точно. Сама она не будет нападать», — указал эксперт.