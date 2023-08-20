Онколог объяснила, как связаны цирроз и рак печени

Цирроз печени — хроническое заболевание, при котором разрушается печеночная ткань. Это может привести к нарушению функций органа, а также к развитию онкологии. О взаимосвязи патологий рассказала врач-онколог Анастасия Марьенко изданию "Известия".

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По словам онколога, в 80% случаев именно цирроз становится причиной развития наиболее распространенной злокачественной опухоли печени — гепатоцеллюлярной карциномы. Она развивается стремительно и возникает из-за повреждения печени.

К факторам риска, которые повышают риск развития онкологии у пациентов с циррозом, можно отнести наличие вирусного гепатита B или C, алкогольную зависимость, жировую болезнь печени, генетические нарушения.

"Пациенты, которым поставлен диагноз "цирроз", должны регулярно проходить обследование и наблюдаться у специалиста. Это позволит выявить любые изменения в печени и начать лечение на самой ранней стадии", — советует Анастасия Марьенко.