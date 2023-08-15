Невролог назвал главную причину боли в шее

Чаще всего боль в шее возникает из-за напряжения мышц, вызванного чем-то малозаметным, но постоянно присутствующим в повседневной жизни. Об этом "МедикФоруму" рассказал невролог Владимир Ерохин.

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Речь идет, например, о постоянном наклоне шеи во время беседы с кем-то или при работе, когда человек приближает лицо к монитору. Сюда же можно отнести времяпрепровождение за электронными гаджетами, которые, как правило, находятся не на уровне глаз и также требуют вытягивания шеи.

"Для многих людей сидеть удобно означает сутулиться, что вредно для шеи и спины. Плохая осанка создает ненормальную нагрузку на позвоночник, в том числе на шею и скрепляющие его связки, и это может вызвать боль", – объяснил врач.

Причиной дискомфорта в области шеи может послужить и сон в определенных позах. Например, когда человек спит на животе, повернув голову в сторону, или же лежит на боку без правильной поддержки, и его шея прижимается к плечу, уточнил невролог.