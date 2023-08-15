Невролог назвала причины возникновения остеохондроза

Боль в спине — это самая частая жалоба пациента на приеме у невролога. Единичные эпизоды боли в пояснично-крестцовой области, по разным данным, отмечают 60–90 процентов человек, при этом регулярная боль в спине беспокоит 25–40 процентов. Одна из самых частых причин — дегенеративные изменения межпозвонковых дисков, традиционно обозначаемых как остеохондроз позвоночника. Подробнее об этом заболевании «Вечерней Москве» рассказала врач-невролог высшей квалификационной категории калужской «Клиники Фомина» Наталья Петрунина.