Невролог назвала причины возникновения остеохондроза

Регулярная боль: невролог Петрунина назвала причины возникновения остеохондроза
Боль в спине — это самая частая жалоба пациента на приеме у невролога. Единичные эпизоды боли в пояснично-крестцовой области, по разным данным, отмечают 60–90 процентов человек, при этом регулярная боль в спине беспокоит 25–40 процентов. Одна из самых частых причин — дегенеративные изменения межпозвонковых дисков, традиционно обозначаемых как остеохондроз позвоночника. Подробнее об этом заболевании «Вечерней Москве» рассказала врач-невролог высшей квалификационной категории калужской «Клиники Фомина» Наталья Петрунина.
Причины возникновения остеохондроза
- избыточная статическая нагрузка (длительное положение сидя за компьютером или за рулем автомашины);
- динамическая нагрузка (подъем, перемещение тяжелых предметов);
- травмы позвоночника;
- наследственная предрасположенность;
- избыточная масса тела.
— Боли в позвоночнике не следует терпеть, так как острая боль может перейти в хроническую, с которой очень тяжело справиться. Также при несвоевременном обращении возможны осложнения остеохондроза — грыжеобразование с компрессией спинномозгового корешка, стеноз спинномозгового канала, — предупредила Петрунина.
Методы лечения остеохондроза
По словам невролога, при неосложненной форме остеохондроза значительного уменьшения боли следует ожидать в течение 10–14 дней.
— Рекомендуется щадящий полупостельный режим в течение трех первых суток. При этом больной должен лежать на твердой поверхности в удобной для него позе. Холод или легкое сухое тепло могут облегчить боль. При этом глубокое сильное прогревание боль усилит. Затем режим расширяют, но рекомендуют на определенное время ограничить физическую активность: избегать наклонов и вращений туловища, поднятия тяжестей, длительного сидения, — перечислила Петрунина.
Пациентам с рецидивирующими болями рекомендуют в течение семи дней носить корсет. Длительное ношение корсета нецелесообразно из-за опасности ослабления мышц. Врач научит пациента, как правильно совершать движения, не увеличивая нагрузку на позвоночник, отметила специалист.
— Адекватную медикаментозную терапию, возможность применения лечебных блокад и других методов лечения назначает врач после беседы и тщательного осмотра пациента. Также при необходимости он назначает современные диагностические методы обследования позвоночника, — добавила невролог.
Меры профилактики
- коррекции двигательного стереотипа,избегании неподготовленных движений;
- создании мышечного корсета, обеспечивающего правильное распределение нагрузки на позвоночник;
- исправлении осанки;
- коррекции аномалий развития;
- снижении массы тела;
- отказе от курения.