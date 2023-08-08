Сомнолог объяснил, как в жару справиться с дневной сонливостью

Кондиционер и увлажнитель воздуха помогают справиться с дневной сонливостью. Но к их помощи прибегнуть удается не всегда. Эксперт в области сомнологии Павел Кудинов из Российского общества сомнологов рекомендует в беседе с News.ru воспользоваться альтернативными методами.

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По его словам, прохладный душ и умывание лица холодной водой могут помочь ощутить прилив бодрости. Кроме того, для избежания сонливости важно следить за нормальным режимом сна, обеспечивая себе достаточное количество от 6 до 8 часов сна.

Однако, как утверждает Кудинов, иногда эффективен и короткий дневной сон продолжительностью не более 25 минут в полулежачем или сидячем положении. При этом следует избегать долгого сна, который может привести к глубокому сону и затруднениям при пробуждении.