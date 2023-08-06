Эндокринолог объяснила, как диабет вредит зрению

Диабет может сильно навредить глазам и даже привести к потери зрения. Об этом рассказала врач-эндокринолог Антонина Гуреева изданию "МедикФорум".

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По словам врача, диабетическая болезнь глаз — очень распространенный признак диабета, который часто остается незамеченным.

"Почти две трети людей с диабетом 2 типа в течение 20 лет после постановки диагноза диабета будут страдать от диабетической болезни глаз в той или иной степени", — отметила эндокринолог.

Среди симптомов диабетической болезни глаз: ухудшение и искажение зрения, а также мушки в глазах. На ранних стадиях вы можете начать видеть размыто, а прямые линии будут казаться изогнутыми. Мушки указывают на форму внутриглазного кровотечения, которое появляется на поздних стадиях болезни.

Эндокринолог отметила, что это состояние предотвратимо, однако оно может привести к слепоте.