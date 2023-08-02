$91.78+0.18100.70-0.24

Эндокринолог Нимаева назвала главное правило борьбы с предиабетом

Врач-эндокринолог Дарима Нимаева заявила, что существует ряд правил, выполнение которых позволит если не избавиться от предиабета, то хотя бы не дать ему развиться в полноценный сахарный диабет. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "МК в Бурятии".

Эндокринолог назвала главное правило борьбы с предиабетом
© РИА Новости

Так, основным правилом медик назвала нормализацию веса. По ее словам, даже снижение веса на 10 процентов за полгода может принести положительный результат.

Почему надо завтракать раньше, чтобы избежать диабета

Нимаева также рекомендует увеличить долю растительной пищи в своем рационе до 400 г в сутки. Также следует увеличить физическую активность, принимать назначенные врачом препараты и контролировать уровень сахара в крови натощак.

"При таких мерах предиабет может совсем ликвидироваться или, как минимум, так и остаться предиабетом, но это, считаю, все-таки лучше, чем сахарный диабет", — заключила эксперт.

Ранее диетолог рассказала, какие продукты помогают при диабете.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости