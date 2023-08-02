Эндокринолог назвала главное правило борьбы с предиабетом

Эндокринолог Нимаева назвала главное правило борьбы с предиабетом
Врач-эндокринолог Дарима Нимаева заявила, что существует ряд правил, выполнение которых позволит если не избавиться от предиабета, то хотя бы не дать ему развиться в полноценный сахарный диабет. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "МК в Бурятии".
Так, основным правилом медик назвала нормализацию веса. По ее словам, даже снижение веса на 10 процентов за полгода может принести положительный результат.
Нимаева также рекомендует увеличить долю растительной пищи в своем рационе до 400 г в сутки. Также следует увеличить физическую активность, принимать назначенные врачом препараты и контролировать уровень сахара в крови натощак.
"При таких мерах предиабет может совсем ликвидироваться или, как минимум, так и остаться предиабетом, но это, считаю, все-таки лучше, чем сахарный диабет", — заключила эксперт.