Врач Семенов напомнил, как важно проверять густоту крови
Врач-гематолог Валерий Семенов в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, чем опасна густая кровь.
По словам специалиста, загустевшая кровь может стать причиной образования тромбов, что нередко приводит к летальному исходу.
Валерий Семенов рассказал, что нужно обращать внимание на подушечки пальцев. Если они вдруг стали сморщенными, как после долгого пребывания в воде, значит кровь загустела. При порезе будет видно, что крови или нет совсем, или очень мало и она довольно густая и плотная и быстро сворачивается.
Также среди симптомов врач назвал головную боль, быструю утомляемость и тяжесть в груди.
Одна из причин, почему кровь становится гуще, - нехватка воды. Врач-гематолог напоминает, что пить нужно чистую воду.
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