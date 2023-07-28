Врач Семенов напомнил, как важно проверять густоту крови

Валерий Семенов рассказал, что нужно обращать внимание на подушечки пальцев. Если они вдруг стали сморщенными, как после долгого пребывания в воде, значит кровь загустела. При порезе будет видно, что крови или нет совсем, или очень мало и она довольно густая и плотная и быстро сворачивается.