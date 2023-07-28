Врач объяснила феномен галлюцинаций во сне
Вряд ли найдется такой человек, которому ни разу в жизни не снился кошмар. Но далеко не ко всем приходят "сонные демоны", или галлюцинации во сне. О них рассказала доктор Алисия Рот изданию Mirror.
Специалист по расстройствам сна Кливлендской клиники Алисия Рот объяснила, что «сонные демоны» — это яркие галлюцинации, похожие на сновидения, которые мозг человека интерпретирует как что-то другое. Например, вы можете заметить свою кошку, спящую на вашей кровати, и подумать, что это какой-то гоблин. Или на задней стороне вашей двери может висеть халат, и вы можете подумать, что это призрак.
«Многие испытывают их при пробуждении (гипнопомпические галлюцинации), но это также может случиться, когда вы только собираетесь заснуть (гипнагогические галлюцинации). Это может произойти в фазе быстрого сна», — отметила доктор Рот.
Но эксперт подчеркнула, что эти галлюцинации, не сны. Человек в этот момент находится в сознании, но как бы между сном и бодрствованием. Чаще всего галлюцинации визуальные, но могут быть тактильными, кинетическими, обонятельными или слуховыми.
Не смотря на то, что такие галлюцинации могут сильно напугать, физического вреда они не приносят. Чаще всего они возникают, когда в жизни человека происходят важные изменения, которые требуют много сил.