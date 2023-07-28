Врач объяснила феномен галлюцинаций во сне

Вряд ли найдется такой человек, которому ни разу в жизни не снился кошмар. Но далеко не ко всем приходят "сонные демоны", или галлюцинации во сне. О них рассказала доктор Алисия Рот изданию Mirror.

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Специалист по расстройствам сна Кливлендской клиники Алисия Рот объяснила, что «сонные демоны» — это яркие галлюцинации, похожие на сновидения, которые мозг человека интерпретирует как что-то другое. Например, вы можете заметить свою кошку, спящую на вашей кровати, и подумать, что это какой-то гоблин. Или на задней стороне вашей двери может висеть халат, и вы можете подумать, что это призрак.

«Многие испытывают их при пробуждении (гипнопомпические галлюцинации), но это также может случиться, когда вы только собираетесь заснуть (гипнагогические галлюцинации). Это может произойти в фазе быстрого сна», — отметила доктор Рот.

Но эксперт подчеркнула, что эти галлюцинации, не сны. Человек в этот момент находится в сознании, но как бы между сном и бодрствованием. Чаще всего галлюцинации визуальные, но могут быть тактильными, кинетическими, обонятельными или слуховыми.