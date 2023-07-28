Три вопроса доктору о бессоннице: причины, опасности, лечение

Каждый из нас хоть раз в жизни никак не мог заснуть. Если это были единичные случаи, то, скорее всего, вы быстро забывали о них. Однако, если вы не можете заснуть регулярно или с какой-то периодичностью, то проблема становится очень острой и значительно ухудшает качество жизни.

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"Рамблер" задал сомнологу и клиническому психологу Роману Бузунову три вопроса о бессоннице.

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Причины

Часто врачи предлагают пациентам с бессонницей снотворные, то есть назначают симптоматические лечение. Это, по словам специалиста, не совсем верно: проблема в том, что не ставится диагноз и не выявляются причины, которых может быть более ста.

Есть, например, соматические причины: дефицит железа, дефицит витаминов группы Б, витаминов группы Д, проблемы с печенью, повышение функции щитовидной железы. И важно провести соответствующее обследование, которое уточнит соматические причины: это расспрос, анализы, биохимический анализ крови, ОАК, витамины, микроэлементы, гормоны и так далее. Бузунов Роман Вячеславович Сомнолог, терапевт, клинический психолог

Еще одна группа причин — психоэмоциональные. Например, банальный стресс, человек поволновался и не спит. Дальше это могут быть тревожные состояния, неврозы, депрессии, биполярное расстройство, шизофрения. Спектр психических проблем также влияет на уровень сна. ъ

Что еще важно: есть рефлекторная бессонница. Если на человека в течение трех месяцев действуют какие-то причины, и у него возникает бессонница, у него формируется стойкий рефлекс боязни не заснуть, цепочка постель — бессонница. Бузунов Роман Вячеславович Сомнолог, терапевт, клинический психолог

В чем опасность бессонницы

Лишение сна у млекопитающих нарушает терморегуляцию, функции внутренних органов, иммунитет.

Понятное дело, все это не так опасно у людей. Но если человек сутки не поспал, снижается концентрация, внимание, через 4-5 суток начиняются галлюцинации, через 7-8 суток наступает дереализация. Недостаток сна может вызывать обострение хронических заболеваний. Бузунов Роман Вячеславович Сомнолог, терапевт, клинический психолог

Лечение

Если это острая бессонница, возникающая вследствие стресса, допустимо назначение снотворных и успокаивающих препаратов короткими курсами, просто чтобы убрать стресс.