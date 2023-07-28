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Три вопроса доктору о бессоннице: причины, опасности, лечение

Каждый из нас хоть раз в жизни никак не мог заснуть. Если это были единичные случаи, то, скорее всего, вы быстро забывали о них. Однако, если вы не можете заснуть регулярно или с какой-то периодичностью, то проблема становится очень острой и значительно ухудшает качество жизни.

Три вопроса доктору о бессоннице: причины, опасности, лечение
© Unsplash

"Рамблер" задал сомнологу и клиническому психологу Роману Бузунову три вопроса о бессоннице.

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Причины

Часто врачи предлагают пациентам с бессонницей снотворные, то есть назначают симптоматические лечение. Это, по словам специалиста, не совсем верно: проблема в том, что не ставится диагноз и не выявляются причины, которых может быть более ста.

Есть, например, соматические причины: дефицит железа, дефицит витаминов группы Б, витаминов группы Д, проблемы с печенью, повышение функции щитовидной железы. И важно провести соответствующее обследование, которое уточнит соматические причины: это расспрос, анализы, биохимический анализ крови, ОАК, витамины, микроэлементы, гормоны и так далее.

Бузунов Роман Вячеславович
Бузунов Роман ВячеславовичСомнолог, терапевт, клинический психолог

Еще одна группа причин — психоэмоциональные. Например, банальный стресс, человек поволновался и не спит. Дальше это могут быть тревожные состояния, неврозы, депрессии, биполярное расстройство, шизофрения. Спектр психических проблем также влияет на уровень сна. ъ

Что еще важно: есть рефлекторная бессонница. Если на человека в течение трех месяцев действуют какие-то причины, и у него возникает бессонница, у него формируется стойкий рефлекс боязни не заснуть, цепочка постель — бессонница.

Бузунов Роман Вячеславович
Бузунов Роман ВячеславовичСомнолог, терапевт, клинический психолог

В чем опасность бессонницы

Лишение сна у млекопитающих нарушает терморегуляцию, функции внутренних органов, иммунитет.

Понятное дело, все это не так опасно у людей. Но если человек сутки не поспал, снижается концентрация, внимание, через 4-5 суток начиняются галлюцинации, через 7-8 суток наступает дереализация. Недостаток сна может вызывать обострение хронических заболеваний.

Бузунов Роман Вячеславович
Бузунов Роман ВячеславовичСомнолог, терапевт, клинический психолог

Чем опасна бессонница для мозга

Лечение

Если это острая бессонница, возникающая вследствие стресса, допустимо назначение снотворных и успокаивающих препаратов короткими курсами, просто чтобы убрать стресс.

Но если это хроническая бессонница больше 3-х месяцев, обязательно уточнять причины. Потому что если человеку назначают снотворное, а у него дефицит железа, это не совсем верное лечение. И так со всеми другими причинами, нужно воздействовать именно на них.

Бузунов Роман Вячеславович
Бузунов Роман ВячеславовичСомнолог, терапевт, клинический психолог
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