Ученые обнаружили, что кофе спасает от болезни Альцгеймера

Ученые Университета Вероны обнаружили, что крепкий кофе может защитить от болезни Альцгеймера.

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Исследование, опубликованное в Journal of Agricultural and Food Chemistry, представило доказательства того, что порция темного кофе разрушает белки-тау, которые накапливаются в мозгу, и этот процесс, как было установлено, приводит к болезни Альцгеймера .

«Хотя точные механизмы, вызывающие эти состояния, до сих пор неясны, считается, что важную роль играет белок, называемый тау», — говорит ведущий автор исследования Мариапина Д'Онофрио.

У людей без нейродегенеративного заболевания тау-белок помогает структурировать и стабилизировать мозг, но у людей с болезнью Альцгеймера он слипается, и эти клубки вызывают деменцию , которая замедляет память и мышление. Когда люди пьют эспрессо или крепкий кофе, эти клубки, также называемые фибриллами, не образуются.

Д'Онофрио и остальные члены команды ученых использовали купленные в магазине бобы и просканировали их химический состав с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса.

Регулярное употребление кофе в целом связано со снижением риска преждевременной смерти, диабета 2 типа, сердечных заболеваний, рака печени и многих других видов рака.