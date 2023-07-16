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Онколог Воробьев предупредил о неочевидных признаках рака крови

Среди симптомов, которые не всегда связывают с онкологическим заболеванием крови, потеря веса без видимых причин. Об этом и других признаках изданию "МедикФорум" рассказал онколог Андрей Воробьев.

Онколог предупредил о неочевидных признаках рака крови
© Pxhere

По словам специалиста, необъяснимая потеря веса может быть вызвана раком крови, поскольку злокачественные клетки способны влиять на обмен веществ в организме, а также на количество жира и мышечной массы.

Синяки и кровотечения, которые появились по непонятным причинам, тоже должны насторожить. Если есть кровотечение из носа или десен, обильная менструация, кровь в моче или стуле.

Могут также возникать крошечные красные кровяные пятна, которые возвышаются под кожей. Они часто начинают появляться на ногах. Если кожа темная, то пятна будут темнее основного оттенка.

Как определить густоту крови и почему важно за этим следить

Из-за аномального образования лейкоцитов могут появиться шишки или отеки на шее, подмышках, в паховой области. Анемия, то есть низкий уровень эритроцитов, вызывает одышку. Она может появляться даже в те моменты, когда человек отдыхает.

Если человек потеет ночью, тоже стоит обратиться к врачу. Этот симптом может указывать на лейкемию.

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