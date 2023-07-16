Онколог предупредил о неочевидных признаках рака крови

Среди симптомов, которые не всегда связывают с онкологическим заболеванием крови, потеря веса без видимых причин. Об этом и других признаках изданию "МедикФорум" рассказал онколог Андрей Воробьев.

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По словам специалиста, необъяснимая потеря веса может быть вызвана раком крови, поскольку злокачественные клетки способны влиять на обмен веществ в организме, а также на количество жира и мышечной массы.

Синяки и кровотечения, которые появились по непонятным причинам, тоже должны насторожить. Если есть кровотечение из носа или десен, обильная менструация, кровь в моче или стуле.

Могут также возникать крошечные красные кровяные пятна, которые возвышаются под кожей. Они часто начинают появляться на ногах. Если кожа темная, то пятна будут темнее основного оттенка.

Из-за аномального образования лейкоцитов могут появиться шишки или отеки на шее, подмышках, в паховой области. Анемия, то есть низкий уровень эритроцитов, вызывает одышку. Она может появляться даже в те моменты, когда человек отдыхает.

Если человек потеет ночью, тоже стоит обратиться к врачу. Этот симптом может указывать на лейкемию.